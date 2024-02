Theo phong tục của người Việt, ngày đầu tiên trong năm mới, gia chủ bước ra đường thường chú trọng đến ngày tốt, giờ tốt, hướng tốt với quan niêm "đầu xuôi đuôi lọt", nghĩa là đầu năm đi đúng hướng thì cả năm vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Xuất hành đầu năm Giáp Thìn 2024 nên chọn hướng nào, giờ nào?

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2024 Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Theo quan niệm ngũ hành tương sinh, Hỏa sinh ra Thổ, vì vậy hướng xuất hành tốt nhất trong năm nay là hướng Đông Bắc. Đây là hướng mang đến niềm vui, hạnh phúc và thuận lợi trong mọi mặt.

Ngoài ra, hướng Đông Nam tượng trưng cho hành Mộc (Hỏa sinh Mộc) cũng được xem là hướng tốt cho năm 2024. Việc chọn hướng này có thể mang lại may mắn, thịnh vượng về tài lộc và có ảnh hưởng tốt đến sự nghiệp, công danh.

Trong năm mới 2024, mùng 1, mùng 2 và mùng 4 Tết là ngày tốt để xuất hành. Ngoài ra, cũng có thể chọn các ngày khác và giờ tốt, giờ hoàng đạo để gặp nhiều may mắn.

Chọn hướng, chọn giờ xuất hành mùng 1 Tết

Ngày mùng 1 Tết (tức thứ Bảy ngày 10/2/2024 Dương lịch) là ngày đại cát, thời điểm đặc biệt, trời đất giao hòa, cũng là ngày bắt đầu của năm mới.

Mùng 1 Tết được xác định là ngày Giáp Thìn, trong tháng Bính Dần. Gia chủ có thể xuất hành để cầu tài lộc hoặc sức khỏe đều rất tốt.

Hướng tốt Hỷ thần (hướng thần may mắn) nằm ở hướng Đông Bắc. Tài thần (hướng thần Tài) nằm ở hướng Đông Nam. Đây được coi là hai hướng xuất hành đại cát đại lợi trong ngày.

Giờ xuất hành tốt:

Giờ Đại an gồm giờ Tý (23h-1h, cũng là thời khắc giao thừa), giờ Ngọ (11h-13h): Xuất hành vào khung giờ này thì mọi việc bình an vô sự, tài lộc hanh thông, nhà cửa yên lành.

Giờ Tốc hỷ gồm giờ Sửu (1h-3h), giờ Mùi (13h-15h): Xuất hành giờ này sẽ gặp nhiều điềm lành, niềm vui, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Giờ này đi gặp gỡ các lãnh đạo hay đối tác dễ gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi, không cần lo lắng.

Giờ Tiểu cát gồm giờ Thìn (7h-9h), giờ Tuất (19h-21h): Xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp, nếu có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.

Chọn hướng, chọn giờ xuất hành mùng 2 Tết

Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (tức Chủ nhật ngày 11/2/2024 Dương lịch) là ngày Ất Tỵ trong tháng Bính Dần.

Hướng tốt Hỷ thần là hướng Tây Bắc dành cho ai muốn cầu hỷ tín như cưới hỏi, con cái, chuyện vui mừng. Tài thần hướng Đông Nam dành cho ai muốn cầu tiền bạc, làm ăn phát đạt.

Giờ xuất hành tốt:

Giờ Tiểu cát - giờ Mão (5h-7h): Xuất hành giờ này rất thuận lợi, gặp may mắn, buôn bán thành công, phụ nữ có tin vui, người đi xa sắp về nhà. Mọi việc hòa hợp, sức khỏe gia đình tốt.

Giờ Đại an - giờ Tỵ (9h-11h): Xuất hành giờ này mọi việc tốt lành, yên bình khi xuất hành.

Giờ Tốc hỷ - giờ Ngọ (11h-13h): Xuất hành giờ này sẽ có tin vui, gặp quý nhân mang lại may mắn, chăn nuôi thuận lợi, người đi có tin về.

Chọn hướng, chọn giờ xuất hành mùng 4 Tết

Ngày mùng 4 Tết (tức thứ Ba ngày 13/2/2024) là ngày Đinh Mùi trong tháng Bính Dần. Ngày mùng 4 xuất hành sẽ thuận lợi, được sự giúp đỡ của người tốt, mọi ước mong về tài lộc được như ý.

Hướng tốt Hỷ thần - hướng Nam dành cho ai muốn cầu cát khánh, nhân duyên vượng, gia đình có tin vui. Tài thần hướng Đông dành cho ai muốn cầu công danh tài lộc phát đạt, sớm thăng quan tiến chức.

Giờ xuất hành tốt:

Giờ Đại an - giờ Mão (5h-7h): Xuất hành giờ này mọi việc tốt lành.

Giờ Tốc hỷ - giờ Thìn (7h-9h): Xuất hình giờ này sẽ có tin vui, gặp may mắn trong giao tiếp và chăn nuôi thuận lợi.

Giờ Tiểu cát - giờ Mùi (13h-15h): Xuất hành giờ này rất tốt gặp nhiều may mắn, buôn bán thuận lợi, phụ nữ có tin vui, người đi sắp về nhà, mọi việc hòa hợp.

