Xử phạt đối tượng vi phạm an toàn giao thông còn đưa hình ảnh lên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện tài khoản Tiktok tên “BinJet” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đã thay đổi hình dáng xe, không gắn biển số xe, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường. Hành vi này đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Đối tượng vi phạm ATGT còn đưa hình ảnh vi phạm lên mạng xã hội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông đã xác định Tiktoker đăng tải và cũng là người trực tiếp điều khiển xe mô tô trong đoạn video là N.T.T (sinh năm 2006, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành mời N.T.T đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông để làm việc. Tại đây N.T.T đã thừa nhận hành vi vi phạm và việc đăng tải video lên mạng xã hội nhằm “câu view”, “khoe xe” cho bạn bè.

Công an làm việc với đối tượng vi phạm

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử phạt N.T.T về các hành vi: Điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe; không gắn biển số xe; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; tự ý thay đổi hình dáng của xe; đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông và phạt chủ phương tiện về hành vi để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông, với tổng số tiền phạt là 28 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu N.T.T gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV