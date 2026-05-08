Xót xa nữ nghệ sĩ đình đám bị bỏng nghiêm trọng vì nổ nồi xông hơi: "Còn sống là hạnh phúc"

Từng là một trong những giọng ca đình đám của làng nhạc Việt với chất giọng khàn đặc trưng và bản hit Mắt nai cha cha cha , Hồng Ngọc khiến nhiều khán giả xót xa khi gặp tai nạn bỏng nghiêm trọng vào năm 2020. Sau biến cố tưởng chừng làm thay đổi cả cuộc đời, nữ ca sĩ giờ đây chọn sống bình yên, biết ơn vì vẫn còn được ở bên gia đình và tiếp tục ca hát.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồng Ngọc chia sẻ dòng trạng thái dài sau tròn 6 năm kể từ ngày tai nạn xảy ra. Những lời tâm sự của cô khiến nhiều người xúc động bởi sự lạc quan sau biến cố lớn.

Hồng Ngọc công khai hình ảnh gương mặt bị bỏng nghiêm trọng vào năm 2020

Nữ ca sĩ viết: "Mọi người có tin vào phép màu không? ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’. (Chúa Giêsu – Ga 20,29) Tôi tin… Vèo một cái, đã 6 năm trôi qua. Đúng ngày này của 6 năm trước, mọi thứ đến với tôi như một cơn bão…

Nhưng ngay trong giây phút đó, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản: Mình còn sống là hạnh phúc rồi, dù diện mạo có thay đổi, dù có xấu đi cũng không sao. Chỉ cần còn tay, còn chân, còn được ở lại giữa những người mình yêu thương là đủ.

Nên nếu bạn hỏi tôi có tin vào phép màu không? Tôi sẽ mỉm cười và nói: ‘Có’. Vì tôi đang sống trong phép màu của chính mình. Hãy sống thật tốt theo cách riêng của mình… Rồi bạn sẽ thấy, phúc đức luôn ở đó rất nhẹ nhàng, nhưng rất rất thật".

Nữ ca sĩ hiện tại đã trở lại với diện mạo xinh đẹp rạng ngời

Trước đó, vào tháng 5/2020, Hồng Ngọc bị bỏng nặng ở vùng mặt và cơ thể do nổ nồi xông hơi tại nhà ở Mỹ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, khi cô kiểm tra nồi nước xông thì bất ngờ thiết bị phát nổ khiến nước sôi bắn vào người. Sự cố khiến gương mặt của cô bị bỏng cấp độ 2, phải điều trị hơn một tháng và mất thời gian dài để hồi phục.

Hình ảnh khuôn mặt phồng rộp của Hồng Ngọc từng khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô từng rất hoang mang, lo sợ vì nghĩ khuôn mặt sẽ không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nhờ điều trị tích cực cùng sự chăm sóc của gia đình, đặc biệt là ông xã Thomas Tâm, nữ ca sĩ dần vượt qua cú sốc.

Sau tai nạn, Hồng Ngọc cho biết biến cố giúp cô nhận ra sức khỏe và gia đình quan trọng hơn tất cả. Cô từng tâm sự rằng mình may mắn khi luôn có chồng và các con bên cạnh động viên trong quãng thời gian khó khăn nhất.

Ở tuổi U50, Hồng Ngọc có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng và các con

Hiện tại, giọng ca sinh năm 1978 đang có cuộc sống bình yên bên chồng và ba con tại Dallas, Texas, Mỹ. Sau thời gian dài dưỡng thương, gương mặt của cô đã hồi phục hoàn toàn. Hồng Ngọc cũng dần trở lại với nghệ thuật, tham gia biểu diễn và gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới