Xôn xao vụ vận chuyển thi thể 2 nạn nhân tai nạn giao thông, thu 119 triệu đồng

Ngày 15-1, UBND phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã làm việc với Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An để xác minh, làm rõ thông tin trên một số trang mạng xã hội liên quan đến vụ việc 2 nạn nhân tai nạn giao thông được đưa từ phường Quảng Yên về tỉnh Tuyên Quang mai táng với tổng chi phí "trọn gói" là 119 triệu đồng.

Gia đình đưa các nạn nhân về lo hậu sự

Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ việc 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An xử lý và vận chuyển từ phường Quảng Yên về Bản Máy, Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) với tổng chi phí trọn gói 119 triệu đồng.

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân tử vong vì tai nạn đã là một mất mát lớn nhưng thân nhân lại phải chịu thêm một khoản chi phí lớn cho dịch vụ mai táng.

Đáng chú ý, có thông tin cho rằng do người nhà không trả được đủ tiền theo thỏa thuận nên HTX chỉ chở đến khu vực còn cách nhà nạn nhân khoảng 90 km thì dừng lại càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Làm việc với UBND phường Quảng Yên, đại diện HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An khẳng định thông tin nói đơn vị bỏ lại thi thể do người nhà không trả đủ tiền là sai sự thật.

Theo đại diện HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11-1, nhận được điện thoại của người dân báo có xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông tại phường Liên Hòa, 2 nạn nhân đã chết (thi thể của 2 nạn nhân đều không còn nguyên vẹn), ông Phạm Thế Mạnh, Giám đốc HTX, đã điều động 2 xe ô tô với 4 lao động tới hiện trường.

Được sự cho phép của cơ quan công an và người nhà nạn nhân, nhân viên HTX đã thực hiện việc xử lý và đưa thi thể về nhà Đại thể - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. Sau đó, ông Mạnh đã điều động bổ sung thêm 4 lao động thực hiện khênh vác, đưa thi thể nạn nhân vào máy lạnh trong thời gian chờ pháp y khám nghiệm. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm của cơ quan pháp y, HTX đã thực hiện xử lý thi thể các nạn nhân.

Các chi phí dịch vụ của HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An

Trước khi thực hiện các dịch vụ liên quan, HTX đã trao đổi về nội dung, chi phí các loại dịch vụ sẽ thực hiện và được sự thống nhất đồng ý của gia đình nạn nhân.

Đại diện HTX có trao đổi với gia đình về việc sẽ phải chuẩn bị 2 xe ô tô với 4 tài xế thực hiện việc di chuyển thi thể (với lý do theo quy định 1 xe chỉ được chở 1 thi thể; 1 lái xe chỉ được lái xe liên tục không quá 8 tiếng). Sau khi thống nhất, người nhà nạn nhân đã đặt cọc 10 triệu đồng.

Khoảng 5 giờ sáng 12-1, 2 xe ô tô cùng xuất phát đưa thi thể nạn nhân về gia đình theo thỏa thuận đã ký. Khi đến địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây), 1 số điện thoại xưng là chuyến xe 0 đồng gọi điện cho người nhà nạn nhân trên xe. Sau đó, người nhà nạn nhân đã đưa điện thoại cho ông Dương (lái xe của HTX) để hỏi về loại hình xe ô tô của HTX di chuyển và trao đổi rằng xe ô tô của HTX không thể đến được đến địa điểm nhà của nạn nhân do địa hình phức tạp.

Đến 12 giờ 30 phút, khi xe đến địa bàn xã Tân Quang (tỉnh Hà Giang cũ), cách nhà nạn nhân khoảng 70 km thì có 1 xe ô tô tự xưng là xe 0 đồng có tín hiệu xin dừng xe ô tô của HTX và đề nghị chuyển thi thể nạn nhân sang xe của họ với lý do xe của HTX không thể lên được đến địa chỉ nhà nạn nhân.

Trong quá trình trao đổi, đại diện HTX đề nghị vẫn tiếp tục được đưa nạn nhận về đến nơi theo thỏa thuận. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cũng khẳng định xe của HTX không thể di chuyển vào đến nơi do địa hình đồi núi phức tạp.

Sau khi hai bên thống nhất di chuyển thi thể nạn nhân sang 2 xe 0 đồng, gia đình nạn nhân đã đề nghị với ông Mạnh, Giám đốc HTX, được giảm chi phí dịch vụ. Ông Mạnh đã đồng ý giảm 19 triệu đồng, trong tổng số 119 triệu đồng phí dịch vụ trọn gói đã thỏa thuận.

Đại diện HTX dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An trình bày lại nội dung vụ việc

Ngày 14-1, sau khi có một số thông tin phản ánh trên trang mạng xã hội về hoàn cảnh gia đình các nạn nhân, HTX đã chủ động hỗ trợ chi phí cho gia đình các nạn nhân với số tiền 50 triệu đồng (thông qua hình thức chuyển khoản).

Lãnh đạo UBND phường Quảng Yên cho biết sẽ tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phường cũng tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh của HTX Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An, yêu cầu đơn vị này chỉ hoạt động khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề đã đăng ký.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động