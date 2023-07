Xóa ổ mại dâm ở vùng biên giới

Pháp luật

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đang tạm giữ hình sự Châu Cao Tuấn (SN 1977, cư trú khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.