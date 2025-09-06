Xét xử vụ án cha đầu độc con gái

Theo cáo trạng, do cuộc sống gia đình khó khăn, vợ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, trong khi con gái là cháu H.N.T.T. (sinh ngày 22/02/2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, chi phí điều trị tốn kém nên Đánh rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm.

Bị cáo Hà Văn Đánh tại phiên tòa.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/9/2024, Đánh ghé tiệm thuốc tây “Thiện Phước” của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987) mua hai vỉ thuốc ngủ “Fairy in sleep”, mỗi vỉ 5 viên, với mục đích tự tử.

Trở về nhà, Đánh thấy chỉ có cháu H.N.T.T. và bà Trần Thị Hối (SN 1964, người được thuê chăm sóc cháu Trúc) ở nhà nên bảo bà Hối về để mình tự chăm con.

Sau khi bà Hối rời đi, Đánh uống toàn bộ số thuốc ngủ vừa mua nhưng một lúc sau không thấy có tác dụng. Trong cơn tuyệt vọng, Đánh vào bếp lấy thuốc diệt chuột hiệu Racumin 0.75 TP (được mua trước đó để diệt chuột) pha với nước rồi uống.

Lúc này, Đánh nghĩ đến tình cảnh gia đình sau khi mình chết, không ai lo được chi phí điều trị và chăm sóc cho cháu H.N.T.T. Từ suy nghĩ tiêu cực đó, Đánh nảy sinh ý định cho con gái chết cùng mình để “giải thoát” cho cả hai.

Toàn cảnh phiên tòa.

Đánh vào bếp pha sữa, sau đó lấy số thuốc diệt chuột Racumin còn lại đổ vào bình sữa. Cháu H.N.T.T. được Đánh cho uống bình sữa này, rồi Đánh rửa sạch bình, đặt con nằm cạnh mình và chờ cả hai cùng chết.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Hà Chu và bà Trần Thị Liên (bố mẹ ruột của Đánh) đi làm về phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu.

Hậu quả, cháu H.N.T.T. tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột, còn Đánh được cứu sống và đến ngày 15/11/2024 thì xuất viện.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Đánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận, vì do bế tắc kinh tế, áp lực tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn nhẫn này.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người, gây đau xót, bức xúc trong dư luận xã hội. Dù bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và động cơ xuất phát từ tình trạng khủng hoảng tinh thần, nhưng việc tước đoạt mạng sống của trẻ em, nhất là con ruột là hành vi không thể dung thứ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đánh 9 năm tù giam.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: congly.vn