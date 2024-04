Xe giường nằm đối đầu, 1 người chết, nhiều người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất camera, hiện trường vụ xe khách tông nhau: 1 người chết, 16 người bị thương

Sáng 30-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Rmah H' Bé Nét - chủ tịch UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - cho biết vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe giường nằm.

Hai xe giường nằm chở khách đã tông nhau tại đoạn giao giữa đường tránh Hồ Chí Minh và quốc lộ 25 qua thị trấn Chư Sê.

Hai xe gặp tai nạn là xe giường nằm hiệu Cô Hai chạy tuyến Hà Nội - Krong Pa (Gia Lai) và xe khách hiệu Quốc Cường chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk.

Sau tai nạn, hai xe bị hư hỏng, 1 cột đèn tín hiệu giao thông và dải chắn phân cách đường đoạn này cũng bị húc bay.

Vụ tai nạn được một camera an ninh tại ngã tư quay lại cho thấy hai xe khi đi qua ngã tư đã đâm đầu vào nhau.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe giường nằm - Ảnh: THANH CẨM

Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Theo bà Nét, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Chư Sê đã đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi nạn nhân, chia buồn với gia đình người bị nạn.

Trước mắt UBND huyện hỗ trợ 5 triệu đồng với gia đình người tử vong. Đồng thời trong hôm nay lãnh đạo huyện sẽ đến thăm và trao hỗ trợ các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng huyện Chư Sê đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: TẤN LỰC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ