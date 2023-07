Xe đầu kéo vượt ẩu tông đôi nam nữ sắp cưới tử vong

Ngày 20-7, Công an huyện Ứng Hoà (TP Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Xe đầu kéo vượt ẩu gây tai nạn. Nguồn: Nguyễn Văn Hậu

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 14 giờ ngày 17-7 trên quốc lộ 21B, đoạn đi qua thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân, vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang biển số 29H 277.xx kéo theo rơ-mooc lưu thông trên quốc lộ 12B hướng Hà Nội - Hà Nam. Khi đến khu vực Dốc Bồ, xe đầu kéo đã chạy sang làn đường đối diện để vượt một chiếc xe buýt đang đi cùng chiều ở khúc cua khuất tầm nhìn. Cùng lúc này, xuất hiện chiếc xe máy mang BKS 29Y3 677.xx do một nam thanh niên điều khiển chở một cô gái di chuyển theo hướng ngược lại.



Do khuất tầm nhìn, chiếc xe đầu kéo đã tông thẳng vào xe máy đi đúng làn đường. Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân đi xe máy ngã ra đường và tử vong sau đó.

Sau khi clip ghi lại vụ tai nạn được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ bức xúc với cách vượt ẩu của tài xế lái xe đầu kéo, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Được biết, đôi nam nữ này đang chuẩn bị kết hôn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến đôi nam nữ tử vong, cô gái trẻ đang mang bầu.

Tác giả: Đông Hồ





