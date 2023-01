Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An ngày càng mạnh, có uy tín, thương hiệu

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, các doanh nghiệp trong Khối.

Quang cảnh hội nghị

Tổng doanh thu toàn Khối doanh nghiệp trong năm 2022 ước đạt 48.369,84 tỷ đồng

Năm 2022, bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, của ngành, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các biến động của thị trường. Đảng ủy Khối đã năng động, sáng tạo đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn, an sinh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thị Hoan – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khai mạc hội nghị

Tổng doanh thu toàn Khối trong năm qua ước đạt 48.369,84 tỷ đồng; tăng trưởng đạt 29,95% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 469,5 triệu USD, chiếm 18,8% toàn tỉnh. Nộp ngân sách tỉnh ước đạt 3.458,3 tỷ đồng, chiếm 18,2% toàn tỉnh; nộp ngân sách Trung ương ước đạt 615,7 tỷ đồng. Tổng lãi ước đạt 4.929 tỷ đồng. Tổng đầu tư của các doanh nghiệp 2.744,8 tỷ đồng. Thu nhập người lao động giao động từ 3,5 đến 28 triệu đồng/người/tháng.

Đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với việc đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cơ sở tổ chức các hoạt động như: Khám chữa bệnh định kỳ; mua sắm các trang thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan du lịch... nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, người lao động. Theo số liệu của BHXH tỉnh, đến tháng 30/11/2022 có 126/136 đơn vị cơ bản hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 31.000 người lao động.

Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; năng động, sáng tạo trong tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả việc liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số. Thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở phối hợp lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt việc gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn... Trong năm 2022, an ninh trật tự, an toàn lao động, tài sản của doanh nghiệp được đảm bảo.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được Đảng ủy Khối quan tâm, các doanh nghiệp trong Khối tích cực tham gia hưởng ứng, ủng hộ. Trong năm qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức, vận động quyên góp thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, chế độ chính sách đối với người lao động. Quy mô và năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn buông lỏng dẫn đến có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Đảng ủy Khối cần tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” trong tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt được trong năm 2022

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt được trong năm qua. “Những kết quả đạt được của tập thể các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động khối Doanh nghiệp trong năm 2022 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Cơ bản đồng tình với những nhận định, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trong báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị cấp ủy các cấp cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị trường, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh để xây dựng các kịch bản, phương án phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới quy trình, thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành, nâng cao năng suất lao động, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, củng cố, phát triển thị trường, tăng cường liên doanh liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối cần tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” trong tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp. Hoạt động kết nối không chỉ đối với các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối, cần hướng đến mục tiêu các doanh nghiệp ngoài Đảng bộ, trong Tỉnh và ngoài Tỉnh.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội theo tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chung sức hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đảng ủy Khối cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ nói riêng và các nguyên tắc, quy định của Đảng nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng với sự nỗ lực phấn đấu, đổi mới tư duy, sáng tạo, Đảng ủy Khối sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An ngày càng mạnh, có uy tín, thương hiệu cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Phan Thị Hoan trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 30-40 năm tuổi Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Phan Thị Hoan tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho 13 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Phan Thị Hoan trao Giấy công nhận 13 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn