Xăng E10 sắp thay xăng khoáng, Bộ Công Thương nói gì về tính tương thích với xe máy, ô tô?

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 30-4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 30-4-2026 kinh doanh mặt hàng xăng E10, thay thế xăng khoáng RON 95

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng chỉ ra các nghiên cứu cho thấy xăng E10 tương thích với trên 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tạo động cơ.

Bộ Công Thương dẫn các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng E10 có thể giảm phát thải CO2 từ 3-10% tùy theo chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc nhập khẩu dầu mỏ khoảng 5-8%.

Với Việt Nam, hiện nay tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m3/tháng (tương đương 12 triệu m3/năm). Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% xăng thành phẩm và 50-70% nguyên liệu chế biến. Điều này tạo rủi ro về an ninh năng lượng, cán cân thương mại và ổn định kinh tế vĩ mô.

Với mô hình thay thế năng lượng cho thấy, nếu Việt Nam tiêu thụ khoảng 1 triệu m3/tháng khi sử dụng xăng E10 thì sẽ thay thế 10% xăng khoáng. Việc phối trộn giúp giảm nhu cầu xăng khoảng gần 100.000 m3/tháng tương đương 1,2 triệu m3/năm. Nếu giá trung bình 700 USD/m3 thì Việt Nam giảm nhập khẩu khoảng 840 triệu USD/năm.

Trong 2 thập kỷ qua, nhiên liệu sinh học đã chuyển từ giai đoạn thử nghiêm sang giai đoạn thương mại hóa rộng rãi. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động