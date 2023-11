Xác người trong nghĩa trang và quá trình ra tay tàn độc của sát thủ

Thất nghiệp, Khánh cắt liên lạc với gia đình, bỏ đi sống lang thang. Vào thời điểm công an tới nhà, Khánh cũng không có mặt tại đây. Các tổ trinh sát tỏa đi rà soát tất cả những địa điểm mà Khánh có thể lui tới, cuối cùng phát hiện nghi phạm đang ở quê ngoại tại xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy). Khi các mũi trinh sát siết vòng vây, dường như đánh hơi thấy sự "nguy hiểm", Khánh đã nhanh chân lẩn trốn. Tổ công tác của Công an Hải Phòng đã quyết định rút lui khỏi địa điểm vây bắt rồi mật phục, chờ đợi Khánh mất cảnh giác. Đúng như dự đoán, thấy công an rút, Khánh chui ra khỏi nơi ẩn ấp. Chưa kịp định thần, anh ta đã bị nhóm phục kích của Công an Hải Phòng quật ngã, khóa tay. (Ảnh minh họa, nguồn internet)