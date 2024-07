Xác người chết cháy dưới gầm giường tố tên sát nhân chột mắt

Kéo chiếc mền, anh Thạch điếng người khi thấy xác người đã bị đốt cháy. Tay chân bủn rủn, anh Thạch không đi nổi mà phải lết ra ngoài cầu cứu. Nhận tin báo, Công an nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định: Nạn nhân là nữ, tử vong do tác động ngoại lực. Sau khi giết chết cô gái, thủ phạm đã đốt xác ngay tại phòng khách rồi mang bỏ vào gầm giường trong phòng của Đỗ Minh Thành. Cơ quan điều tra nhận định Thành là nghi can số một. (Ảnh minh họa, nguồn internet)