Xác minh thông tin nhóm người nghi cầm súng xông vào nhà dân dọa bắn

Theo VOV, ngày 6/3, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung về vụ ẩu đả của một nhóm người.

Trong đó xuất hiện 1 clip có 4, 5 thanh niên trên tay cầm vật giống hung khí vào nhà dân và đánh chủ nhà. Nhiều người còn bình luận là súng. Đoạn video này thu hút lượng tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng và mọi người tỏ ra bất bình vì sự manh động của các đối tượng.

Nhóm đối tượng xông vào nhà dân.

Ông Võ Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã xảy ra sự việc nhóm 5 thanh niên cầm hung khí (nghi là súng) vào nhà dân hành hung.

Trao đổi thêm trên tờ Người lao động, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với Công an xã Hành Trung làm rõ thông tin nhóm người cầm vật giống súng xông vào nhà dân dọa bắn và hành hung người khác.

"Hiện công an đã mời làm việc với người liên quan để lấy lời khai, đồng thời trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để xác minh vụ việc", lãnh đạo Công an xã Hành Trung thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn