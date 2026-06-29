Vương nữ Anne diện lại chiếc váy 42 năm tuổi giữa đợt nắng nóng kỷ lục ở London, dân mạng khen "vẫn vừa như in"

Giữa lúc London oằn mình trong đợt nắng nóng gần chạm 40 độ C, Vương nữ Anne vẫn xuất hiện rạng rỡ tại một dạ tiệc trọng thể ở Guildhall. Điều khiến dân mạng phát hiện và rần rần chia sẻ không phải chiếc váy hoa vàng thanh lịch, mà là tuổi đời của nó: đúng 42 năm. Câu chuyện phía sau chiếc váy hé lộ một triết lý mặc đẹp mà phụ nữ hiện đại nào cũng có thể học theo.

Chiếc váy 42 năm và hành trình từ Gambia 1984

Tối hôm đó, Vương nữ Anne (Princess Anne, người mang tước hiệu Vương nữ Vương thất, em gái Quốc vương Charles III) tới dự Dạ tiệc Kỷ niệm 100 năm của Hiệp hội Thuyền trưởng Hàng hải Anh tại Guildhall, London, bên cạnh chồng là Phó Đô đốc Sir Timothy Laurence. Bà chọn một chiếc váy voan vàng tay ngắn, họa tiết hoa hồng phấn, điểm thêm lớp cape mỏng nhẹ phía ngoài. Hoàn thiện set đồ là đôi găng tay trắng dài, giày cùng tông và vài món trang sức vàng tinh giản, để chiếc váy vintage tự nói lên tất cả.

Những "thám tử mạng xã hội" nhanh chóng nhận ra đây chính là chiếc váy bà từng mặc trong chuyến công du Gambia năm 1984, khi còn là người bảo trợ của tổ chức Save the Children UK. Trong bức ảnh chụp tại Dinh Nhà nước ở Banjul ngày ấy, Vương nữ Anne mới ngoài 30 tuổi, kết hợp chiếc váy với vòng cổ vàng nổi bật và đôi khuyên tai đồng điệu. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, chiếc váy vẫn ôm dáng bà gần như nguyên vẹn.

Người hâm mộ đổ vào mạng xã hội X để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Một tài khoản viết rằng chiếc váy "vẫn vừa như in, đẹp và sang trọng đến lạ". Người khác thì thừa nhận càng thêm yêu mến bà vì lựa chọn này, khen bà trông tuyệt vời trong cả một tủ đồ đậm chất hoài cổ. Giữa thời đại thời trang nhanh, hình ảnh một thành viên hoàng gia thản nhiên mặc lại chiếc váy 42 năm tuổi cho một sự kiện trọng thể đủ sức gây ấn tượng mạnh.

"Nữ hoàng tái chế" của hoàng gia Anh

Với người theo dõi hoàng gia Anh, đây không phải bất ngờ. Vương nữ Anne từ lâu được gọi vui là "Nữ hoàng tái chế" nhờ thói quen mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ. Trước cả khi Vương phi Kate được tung hô là "nữ hoàng tái sử dụng trang phục", chính Anne mới là người mở đường cho phong cách này trong gia đình.

Danh sách những lần bà "lục tủ" gần như bất tận. Tại lễ đua ngựa Royal Ascot năm nay, bà diện bộ vest hồng nhạt từng mặc cách đó 25 năm vào năm 2001, và còn xuất hiện trong chính bộ đồ ấy ở một đám cưới hoàng gia năm 2016. Tại đám cưới con trai Peter Phillips đầu tháng này, bà đội lại chiếc mũ vàng bơ từng dùng trong lễ rửa tội của con gái Zara Tindall năm 1981. Ấn tượng hơn cả, hồi tháng Ba, bà khoác chiếc áo dài chấm gót để chủ trì dạ tiệc cấp nhà nước với Nigeria tại Lâu đài Windsor, một chiếc áo bà mặc lần đầu vào tháng 6 năm 1969, khi mới 18 tuổi. Tính ra, chiếc áo đã theo bà tới 57 năm.

Là em gái nhà vua, có quyền tiếp cận mọi nhà mốt danh tiếng nhất thế giới, nhưng Anne gần như không mua đồ mới. Bà chuộng giữ lại và mặc lại những món chất lượng tốt từ quá khứ, kể cả những thứ bà mặc từ thuở đôi mươi. Chiếc áo khoác xanh dịp lễ ra mắt năm 1983 vẫn được bà dùng đều đặn sau hơn 40 năm.

Triết lý mặc đẹp bền bỉ đáng để học theo

Khi được hỏi về cách ăn mặc của mình, Vương nữ Anne từng nói một bộ vest đẹp có thể dùng "mãi mãi" nếu được may chuẩn và mang dáng cổ điển. Bà bảo tính tiết kiệm đã ngấm vào người từ nhỏ. Năm 2020, trả lời tạp chí Vanity Fair về lý do tái sử dụng trang phục, bà thẳng thắn đáp vui rằng đơn giản vì mình "khá keo kiệt". Nhưng đằng sau câu nói đùa là một quan điểm nghiêm túc: bà thích mua vải và đặt may riêng vì thấy thú vị hơn, và quan trọng là để ủng hộ các xưởng sản xuất trong nước, giữ gìn những tay nghề đang dần mai một.

Quan điểm ấy khiến bà được giới thời trang nể trọng. Cựu tổng biên tập Vogue Anh Edward Enninful từng gọi bà là biểu tượng phong cách đích thực, người theo đuổi thời trang bền vững từ khi phần còn lại của thế giới còn chưa hiểu khái niệm đó là gì. Nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi thì gọi bà là "người phụ nữ sang nhất thế giới", bởi chính cái chất "phản thời trang" của bà mới thật sự thời thượng.

Câu chuyện chiếc váy 42 năm tuổi vì thế không chỉ là một khoảnh khắc thời trang dễ thương của hoàng gia. Nó là lời nhắc nhẹ nhàng rằng vẻ đẹp thật sự nằm ở phong cách bền bỉ chứ không phải ở việc liên tục chạy theo cái mới. Một món đồ tốt, được chọn kỹ và giữ gìn cẩn thận, hoàn toàn có thể đồng hành cùng ta qua nhiều thập kỷ mà vẫn khiến ta rạng rỡ.

Theo HELLO! Magazine/The Royal Observer.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới