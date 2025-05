Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Gia đình mong người vi phạm bị xử lý nghiêm minh

Ngày 8-5, bà N.T.H (SN 1981; ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ xung quanh việc Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm em N.N.B Tr. (con bà H.) tử vong.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Gia đình cháu Tr. đau lòng khi xem lại tập vở và quần áo, xe đạp của Tr.

Từ một gia đình hạnh phúc gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con, giờ đây chỉ còn bà H. với 3 đứa con nhỏ

Bà H. nói: "Mặc dù gia đình vẫn đang đau buồn, nhưng thông tin trên đã mang lại cho gia đình niềm tin vào công lý. Chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ điều tra kỹ lưỡng để làm rõ sự thật và xử lý đúng người, đúng tội. Việc khởi tố vụ án này là bước đầu mang lại sự an ủi cho linh hồn của con gái đã mất".

Hai em gái của Tr. rất thương nhớ chị

Nhiều bạn đọc của Báo Người Lao Động mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ tai nạn giao thông nói trên. Bạn đọc h**@gmail.com đề nghị: "Lòng người có thể sai, mong pháp luật được đúng cho con gái ra đi thanh thản, để không phải mang tiếng là nguy hiểm cho xã hội".

Bạn đọc huynh**@gmail.com viết: "Rồi ai là người ký những quyết định này nên đưa ra ánh sáng đi...".

Trong khi đó, bạn đọc nghia** @gmail.com tỏ ra bức xúc: "Cháu gái còn nhỏ, chưa đủ tuổi vị thành niên, còn tuổi ăn học và vì tai nạn mà cháu tử vong. không cần biết lỗi do ai, nhưng cách dùng từ của cơ quan cảnh sát điều tra trong kết luận là "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" là không thể chấp nhận được, vô lý và thiếu thực tế; VKSND (huyện - PV) thì lại từ chối giải quyết. Vậy thử hỏi trách nhiệm và lương tâm ở đâu. Mong sao gia đình cháu tìm được công lý, và cả ngành công an rút kinh nghiệm, xử lý những trường hợp cán bộ làm việc tắc trách".

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, hiện VKSND Tối cao và Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra 3 vụ án, vụ việc khác nhau, gồm: Thứ nhất, Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ án "Giết người" xảy ra sáng 28-4 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn khi ông N.V.P (43 tuổi; cha của cháu Tr. dùng súng bắn tài xế N.V.B.T rồi nổ súng tự sát. Nguyên nhân gây án được cho là ông P. bức xúc vì tiến trình xử lý vụ tai nạn liên quan đến cái chết của con gái. Thứ hai, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra lại vụ tai nạn giao thông vào sáng ngày 4-9-2024 tại Km08, tỉnh lộ 901 (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân) làm cháu Tr. tử vong (hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án vào ngày 7-5). Thứ ba, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nói trên của cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động