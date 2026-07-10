Công an xác minh nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sáng 10/7 cho biết họp khẩn sau khi nhận được phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ công tác đặc biệt sẽ phối hợp cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, khâu coi thi và kết quả tại điểm thi nói trên để phát hiện bất thường, gian lận nếu có.

Sự việc bắt nguồn từ các bài đăng trên mạng xã hội tối 9/7. Hầu hết chia sẻ một đoạn tin nhắn, trong đó có người nhận là thí sinh ở điểm thi THPT Lê Trực, tố một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh.

"Quan điểm nhất quán của Sở là nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không dung túng, bao che, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh", đại diện Sở nói.

Trả lời VnExpress, trưởng điểm thi trường THPT Lê Trực khẳng định làm việc đúng quy chế, bài bản, tuân thủ từng bước.

"Việc như thông tin xuất hiện trên mạng chắc chắn là không có. Sai, đúng thì có pháp luật", người này nói.

Điểm trung bình thi tốt nghiệp ở tất cả môn của học sinh Quảng Trị năm nay là 5,82 điểm, xếp thứ 12/34 địa phương. Trong đó, điểm môn Toán là 5,42 - xếp thứ 9 cả nước. Ở môn Văn và tiếng Anh, điểm trung bình của học sinh Quảng Trị là 6,6 và 5,05 - đều ở vị trí thứ 12.

Cổng trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Minh Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra hôm 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả hôm 1/7, điểm thi của trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290/328 thí sinh đạt trên 9 điểm môn Toán.

Sau đó, các nghi vấn liên tục xuất hiện, với nhiều địa điểm thi khác. Hôm 8/7, Bộ đề nghị các tỉnh, thành rà soát lại kết quả thi tốt nghiệp THPT để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: vnexpress.net