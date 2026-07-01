Vụ chi thiếu phụ cấp ở Đắk Lắk, đề xuất bổ sung hơn 31 tỷ đồng cho giáo viên

Sở Tài chính Đắk Lắk đề xuất bố trí hơn 31 tỷ đồng chi trả phụ cấp còn thiếu cho giáo viên. (Ảnh: T.H)

Ngày 29/6, thông tin từ Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2026 cho các xã, phường để chi trả phần phụ cấp ưu đãi còn thiếu đối với nhà giáo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ) theo Kết luận số 46/KL-TTr ngày 9/4/2025 của Thanh tra tỉnh.

Theo đề xuất, tổng kinh phí bổ sung là 31,201 tỷ đồng để các địa phương phân bổ cho trường học thực hiện chi trả cho giáo viên.

Cụ thể, phường Buôn Ma Thuột được đề xuất bố trí 3,957 tỷ đồng; phường Tân An 3,8 tỷ đồng; phường Tân Lập 4,878 tỷ đồng; phường Ea Kao 11,754 tỷ đồng và xã Hòa Phú 6,812 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được bố trí từ dự toán chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề chưa phân bổ của ngân sách cấp tỉnh năm 2026. Sau khi được phê duyệt, Sở Tài chính sẽ thực hiện thủ tục bổ sung có mục tiêu ngân sách cho các địa phương.

Chủ tịch UBND các xã, phường trên chịu trách nhiệm về đối tượng, mức chi, hồ sơ thanh toán; bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ và chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Đáng chú ý, tổng kinh phí đề xuất lần này cao hơn 760 triệu đồng so với số liệu tại Kết luận số 46 của Thanh tra tỉnh. Nguyên nhân, do quá trình rà soát, đối chiếu hồ sơ chi tiết theo từng trường học, nhà giáo và từng thời kỳ hưởng phụ cấp, các địa phương xác định phát sinh thêm đối tượng và mức kinh phí chưa được chi trả theo quy định.

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, giáo viên tại các trường học thuộc 7 xã, phường của TP Buôn Ma Thuột (cũ) tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk, mong sớm được giải quyết khoản phụ cấp ưu đãi còn thiếu.

Tác giả: Thế Hùng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn