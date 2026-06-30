Vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Sáng 30/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin về quá trình tìm kiếm và nguyên nhân bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích.

Theo đó, sau 5 ngày huy động nhiều lực lượng triển khai tìm kiếm liên tục trên địa bàn rừng núi giáp ranh Cao Bằng - Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đặng Khánh Tâm tại khu vực suối thuộc xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 29/6/2026, Công an xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đ.K.T (sinh năm 2024), trú tại xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng sau nhiều ngày mất tích.

Lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người dân tham gia tìm kiếm

Trước đó, sáng 25/6, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu bé mất tích, Công an xã Yên Thổ đã khẩn trương tổ chức xác minh, báo cáo Công an tỉnh, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai công tác tìm kiếm. Quá trình xác minh xác định cháu bé mất tích trong lúc đi cùng người dì chăn bò tại khu vực rừng, từ đó lực lượng chức năng điều chỉnh phương án, mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các khu vực rừng, nương rẫy, khe suối và địa bàn giáp ranh.

Công an tỉnh tăng cường CBCS và chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm cháu bé

Trong 5 ngày liên tục (từ ngày 25 đến 29/6), lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ, công chức địa phương, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo Nhân dân đã chia thành nhiều tổ, nhiều mũi tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, vượt qua điều kiện địa hình hiểm trở với quyết tâm sớm tìm thấy cháu bé.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể cháu Đ.K.T tại đoạn suối thuộc thôn Bản Loòng, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước.

Sau nhiều ngày huy động tổng lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé tại khu vực suối thuộc xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang

Công an xã Yên Thổ đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình để lo hậu sự.

Qua vụ việc, Công an xã Yên Thổ trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các lực lượng chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân đã không quản ngại khó khăn, tham gia tìm kiếm trong suốt những ngày qua.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn