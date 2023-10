Vụ bé gái sơ sinh tử vong: Công an lấy lời khai người phụ nữ tên T.

Sáng 3-10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an TP HCM lấy lời khai N.T.B.T. (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để làm rõ vụ bé gái sơ sinh tử vong trong túi ni-lon màu đen mà trước đó Báo Người Lao Động thông tin.

Hẻm 246 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP HCM

Trưa 2-10, Bệnh viện quận Bình Thạnh tiếp nhận T. (ngụ phường 24, quận Bình Thạnh) trong tình trạng suy nhược, có dấu hiệu mới sinh con. Tuy nhiên, qua thăm hỏi thì không thấy con của T. đâu cùng nhiều dấu hiệu bất thường nên bệnh viện báo lực lượng chức năng.

Công an phường 24 đã rà soát và xác định nơi chị T. đang sống là một căn nhà trong hẻm 246 đường Bạch Đằng. Đến đây, Công an thấy một túi ni-lon màu đen đặt trước cửa nhà tắm nên báo cáo đến Công an quận Bình Thạnh.

Khi mở túi ni-lon, lực lượng chức năng thấy thi thể một bé gái sơ sinh, trên người có 2 vết thương nghi do vật nhọn gây ra.

Theo người sống dân tại hẻm 246 đường Bạch Đằng, T. sống ở đây cùng hai người phụ nữ khác. Ba người họ thường sống rất khép kín, hầu như không bao giờ tiếp xúc với ai.

Đại diện UBND phường 24, quận Bình Thạnh xác nhận có sự việc bé gái sơ sinh tử vong trên địa bàn. Hiện vụ việc vẫn đang được Công quận Bình Thạnh cùng các lực lượng liên quan điều tra.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động