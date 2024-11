Vụ án chuyến bay giải cứu: Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên đã nộp lại bao nhiêu tiền?

Pháp luật

Bị can Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên là một trong 17 bị can bị truy tố trong giai đoạn 2 của vụ án "chuyến bay giải cứu". Theo cáo trạng, bị can này nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng và đã nộp khắc phục số tiền 700 triệu đồng.