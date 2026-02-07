Vụ 16 sổ đỏ giả lừa gần 6,2 tỷ đồng: Cựu cán bộ ngân hàng kêu oan, tòa trả hồ sơ

Nhân bản thông tin thật vào sổ giả

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Khánh (44 tuổi, ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ) đã đặt làm giả nhiều “sổ hồng” thông qua mạng xã hội với một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch.

Khánh sử dụng số giấy tờ giả này để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức với tổng số tiền gần 6,2 tỷ đồng.

Riêng tại chi nhánh ngân hàng Agribank ở Đồng Nai, Khánh đã sử dụng 16 sổ giả (1 sổ đứng tên Khánh và 15 sổ nhờ người khác đứng tên hộ) để lập hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng.

Vụ việc chỉ bị phát giác vào tháng 5/2023 khi một trong số những người đứng tên hộ cho Khánh đến ngân hàng hoàn tất khoản vay, đồng thời nộp hồ sơ xin làm khoản vay mới. Qua kiểm tra hệ thống pháp lý trên ứng dụng DNAI.LIS (ứng dụng di động do Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phát triển, nhằm giúp người dân tra cứu thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý của đất đai trên địa bàn tỉnh), cán bộ ngân hàng mới phát hiện dấu hiệu giả mạo.

Ngày 28/5/2023, Nguyễn Thị Khánh bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cựu cán bộ ngân hàng tự bỏ tiền túi khắc phục hậu quả

Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên ngân hàng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Văn Long (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch P.L), Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Văn Lâm và Nhâm Gia Toản (đều là cán bộ quan hệ khách hàng).

Đáng chú ý, khi vụ án bị khởi tố, để giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng, các cán bộ liên quan đã tự xoay sở tài chính để hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Nguyễn Thị Khánh và các cá nhân đứng tên hộ đã vay.

Dù vậy, cáo trạng vẫn quy kết lãnh đạo ngân hàng đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra quy trình cho vay.

Đối với các cán bộ quan hệ khách hàng, cơ quan tố tụng cho rằng họ đã không trực tiếp xác minh thông tin sổ hồng tại Văn phòng Đăng ký đất đai, đơn vị có thẩm quyền duy nhất cung cấp thông tin chính xác dẫn đến việc không phát hiện ra các giấy tờ giả mạo.

Tranh tụng về quy trình thẩm định

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Khánh thừa nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của các chủ đất (nhờ vay vốn ngân hàng giúp) để lấy thông tin số tờ, số thửa trên sổ thật, sau đó đặt làm sổ giả đứng tên người thân của mình. Sổ giả được đặt làm qua mạng và được đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch gửi bằng đường bưu điện về nhà. Từ những sổ giả này, Khánh đã liên hệ Long để nhờ hỗ trợ vay vốn.

Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng (Hương, Lâm, Toản) cho rằng nội dung mô tả hành vi trong cáo trạng là đúng, nhưng không đồng ý với tội danh bị truy tố. Họ khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bị cáo Nguyễn Văn Long khai tại tòa, theo đúng quy trình, sau khâu của cán bộ quan hệ khách hàng thì bộ phận thẩm định (do bà Nguyễn Thị Loan phụ trách) phải có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ thủ tục, giấy tờ. Tuy nhiên, bà Loan chưa thẩm định lại hồ sơ, riêng bản thân tin tưởng cấp dưới nên đã ký duyệt quyết định cho vay.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Sau khi xem xét các lời khai, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết quan trọng cần làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Các yêu cầu trọng tâm bao gồm làm rõ vai trò, trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Loan trong quy trình thẩm định hồ sơ vay vốn.

Điều tra bổ sung hành vi của Nguyễn Thị Khánh liên quan đến việc giả chữ ký của 4-5 khách hàng trong hồ sơ vay vốn tín dụng nhằm xác định chính xác mức độ phạm tội.

