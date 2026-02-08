Vô vọng tìm homestay tại Lô Lô Chải dịp Tết

Du khách đông nghẹt tại làng Lô Lô Chải, ngày 22/11/2025. Ảnh: Hiếu Rùa.

Gọi điện cho 3-4 homestay tại Lô Lô Chải (Tuyên Quang) tìm chỗ nghỉ cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thu Trang (32 tuổi, ngụ Hà Nội) đều nhận chung một câu trả lời: “Hết phòng”.

"Chủ các homestay nói với tôi cả bản đã 'cháy phòng' ngày 1-8 Tết", Trang nói.

Trái ngược với sự tiếc nuối của Thu Trang, Linh Chi (27 tuổi, ngụ TP.HCM) lại là một trong những du khách may mắn. Cô đặt phòng từ dịp Tết Dương lịch, tức trước Tết Âm hơn một tháng.

"Từ Nam ra Bắc du xuân nên tôi xác định phải chuẩn bị từ sớm, nhất là phòng ốc và vé máy bay. Đặt sớm nên giá vẫn ở mức tốt", Linh Chi chia sẻ.

Cháy phòng

Thực tế tại địa phương cho thấy những lo lắng của du khách đặt phòng muộn là hoàn toàn có cơ sở. Ông Sình Gai, Trưởng làng Lô Lô Chải, cho biết tình trạng lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đã chạm ngưỡng quá tải.

“Khách đông đến mức không còn gì để bán, chỗ ngủ gần như hết sạch”, ông nói. Theo ông, phần lớn các hộ làm homestay đã chốt phòng từ rất sớm, có nơi kín lịch trước Tết cả tuần, thậm chí cả tháng.

"Đến thời điểm này thì coi như không còn phòng trống, khách hỏi thêm cũng không có chỗ để nhận", ông Gai chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Motogo Home ở ngay chân cột cờ Lũng Cú kín phòng từ sớm. Ảnh: Ngọc Mai.

Không chỉ khách lẻ, nhiều đoàn khách còn chọn lưu trú dài ngày và ở xuyên Tết. Trưởng làng Lô Lô Chải dẫn trường hợp một đoàn đã vào bản từ giữa tuần trước Tết và ở đến hết ngày 16 tháng Giêng âm lịch.

"Họ lên là ở luôn, ăn Tết cùng bà con trong bản", ông nói. Nguồn khách chủ yếu đến từ Hà Nội và TP.HCM, trong khi lượng khách quốc tế vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Lý giải việc "vắng bóng khách Tây" dịp Tết, chị Ngọc Mai, quản lý Motogo Home, cho biết ngoài tình trạng kín phòng từ sớm, rào cản đáng kể còn đến từ lệ phí cấp giấy phép vào khu vực biên giới khoảng 10 USD/người. Khoản này khiến nhiều du khách quốc tế chọn lưu trú tại thị trấn Đồng Văn, thay vì qua đêm ở Lô Lô Chải, và thường chỉ ghé tham quan trong ngày.

Quản lý cơ sở này, cho biết homestay 7 phòng của chị đã cháy phòng hoàn toàn từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, trong bối cảnh lượng khách đổ về khu vực Cột cờ Lũng Cú tăng mạnh.

"Khách gọi hỏi phòng liên tục nhưng không còn chỗ để nhận", chị nói.

Toàn cảnh làng Lô Lô Chải từ trên cao. Ảnh: Yến Vi Vu.

Tăng hộ làm du lịch

Trước nhu cầu tăng mạnh, số hộ tham gia làm du lịch tại Lô Lô Chải cũng gia tăng. Ông Sình Gai cho biết năm ngoái bản có khoảng 50-52 hộ làm homestay, năm nay tăng lên 60-62 hộ, tương đương mức tăng khoảng 20% so với cùng kỳ Tết Âm lịch năm ngoái. Tuy nhiên, việc mở rộng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cộng đồng.

"Giá phòng đã đăng ký vẫn giữ nguyên, không có chuyện phụ thu hay ‘chặt chém’ dù khách đông", ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá.

Bên cạnh lưu trú, các hoạt động đón Tết như đốt lửa trại, biểu diễn văn nghệ vào đêm 30 Tết, bắn pháo hoa trên Cột cờ Lũng Cú cũng được chuẩn bị để phục vụ du khách. Công tác an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, với nguồn thực phẩm chủ yếu do người dân tự nuôi, tự trồng.

“Khách đông là tín hiệu vui, nhưng làm du lịch phải có chừng mực, không thể vì cao điểm Tết mà ảnh hưởng đến đời sống người dân hay hình ảnh của bản làng", ông Gai nói thêm.

Ở góc độ thị trường, các doanh nghiệp lữ hành nhận định Lô Lô Chải mùa Tết chủ yếu đón khách du lịch tự túc. Anh Phong, đại diện Công ty Du lịch Khang Pháp, cho biết xu hướng chung của du khách Tết 2026 là đi ngắn ngày, linh hoạt, tự đặt phòng và xây dựng lịch trình dựa trên trải nghiệm chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, thay vì mua tour trọn gói. Điều này càng khiến áp lực lưu trú tại những điểm đến “hot” như Lô Lô Chải gia tăng.

Du khách Yến Nguyễn trong lần đầu đến Lô Lô Chải vào tháng 2/2023. Ảnh: Yến Vi Vu.

Ông Hoàng Phong, CEO công ty Khang Việt Travel, cũng cho biết nhiều du khách có xu hướng rời bỏ tour trọn gói để tự lên lịch trình, tự đặt phòng và dịch vụ tại điểm đến, đặc biệt sau khi Lô Lô Chải trở thành cái tên “hot” trên mạng xã hội.

Theo ông Phong, thay vì các tour nhiều ngày như trước, thị trường năm nay nghiêng về những chuyến đi nhanh gọn, chủ yếu là tour trong ngày hoặc 1 đêm. Dòng khách vì thế cũng phân tán hơn, không chỉ đổ về Hà Giang mà dịch chuyển sang các điểm dễ đi, dễ về như Ninh Bình, hoặc bắt đầu quan tâm đến những tuyến mới như Điện Biên, nhất là khách từ miền Nam.

