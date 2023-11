Vợ tá hỏa phát hiện chồng bị đâm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h10 ngày 6/11 tại nhà bà Đỗ Thị Nhung (thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, bà Nhung ngủ dậy và đi vệ sinh thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đang nằm trên vũng máu.

Nghe tiếng la thất thanh của bà Nhung, bà Đặng Thị Mỹ Hậu (35 tuổi, con gái bà Nhung) từ trong phòng chạy ra thì hốt hoảng khi chứng kiến nạn nhân đang nằm trên vũng máu với con dao găm vào ngực là chồng mình - ông Tô Đức Thời (37 tuổi).

Ngay lập tức, gia đình bà Hậu trình báo Công an xã Bình Hải. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, đầu tháng 9 vừa qua, Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình vào cuộc điều tra về cái chết bất thường của hai vợ chồng tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc, trưa 4/9, Công an xã Tân Pheo nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện 2 thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phổn, xã Tân Minh.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, hai nạn nhân là vợ chồng - anh L.V.K. và chị X.T.L. (trú xóm Phổn).

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các mẫu vật và lấy lời khai của những người liên quan.

Công an cũng bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong đối với chị L. là do tác động của ngoại lực lên vùng đỉnh đầu, làm nứt vỡ hộp sọ. Còn anh K. qua đời nghi do ngộ độc lá ngón.

Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo phong tục.

