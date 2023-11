Vợ khóc nghẹn khi nghe chồng khai phạm trọng tội vì 3 triệu đồng

Ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Thò Bá Cha, SN 1998, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Để tham dự phiên toà của chồng, chị X.B.D., SN 1996, vợ của Cha đã phải gửi ba đứa con nhỏ cho người thân trông giùm. Ngày Cha bị công an bắt quả tang vì vận chuyển lượng ma tuý lớn, bố mẹ và vợ bị cáo sốc nặng. Họ không thể ngờ, Cha lại dính vào thứ chết người ấy.

Thò Bá Cha thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo người thân, vì cuộc sống khó khăn nên học đến lớp 9, Thò Bá Cha nghỉ học giữa chừng theo bố mẹ làm nương rẫy. Giống như bao chàng trai khác ở bản Nậm Tột, Thò Bá Cha lập gia đình sớm. Vì sinh ba đứa con liên tục nên cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên, vợ chồng Cha vẫn cố gắng bảo ban nhau làm ăn để các con có tương lai hơn. Nhưng sóng gió đã ập đến gia đình nhỏ này khi Cha nhận lời vận chuyển ma tuý cho một người mới quen biết.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 5/2023, trong lúc đi chợ Thò Bá Cha gặp người đàn ông tên Và Bá Và (giới thiệu nhà ở Lào). Đến khoảng 20h ngày 6/6, Và tìm đến nhà Cha chơi rồi ngủ lại qua đêm. Thời gian này, Và đặt vấn đề nhờ Cha giao một gói ma tuý cho người bạn và hứa khi nào xong việc sẽ trả 3 triệu đồng tiền công. Do hoàn cảnh khó khăn nên Cha đồng ý.

Vào khoảng 4h ngày 7/6, Cha và Và đi bộ theo đường rừng để giao ma tuý. Khoảng 10h khi đến sát đường Quốc lộ 16, Và đưa cho Cha 10 gói ma tuý nhỏ rồi nói đi xuống bên lề đường sẽ có người nhận.

Theo chỉ dẫn, Cha bỏ ma tuý vào túi áo rồi xuống đường đứng chờ giao hàng. Lúc này, tổ công tác Công an Tx.Thái Hoà phát hiện, bắt quả tang với số lượng 183,72 gam ma tuý.

Đứng trước bục khai báo, Thò Bá Cha biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do hoàn cảnh khó khăn. "Khi nghe đến số tiền công 3 triệu đồng, bị cáo đã đồng ý đi giao ma tuý. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi mong HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội về sớm cùng vợ nuôi ba đứa con nhỏ”, bị cáo Cha nghẹn giọng nói.

Mẹ và vợ bị cáo Cha khóc nghẹn tại phiên toà.

Nghe mức án VKSND đề nghị cho mình, bị cáo cúi gầm mặt xuống đất. Được sự cho phép của cán bộ công an, mẹ và vợ tiến gần sát lại bị cáo để nói chuyện. Bị cáo nói chuyện với mẹ và vợ bằng tiếng bản địa. Không biết họ nói với nhau gì mà cả hai người phụ nữ đều khóc nghẹn. Nam bị cáo cũng không thể kìm được lòng mình.

Kể từ ngày bị bắt, mọi thứ đổ dồn lên vai người vợ. Có lẽ vì vất vả, trăm thứ phải lo nên nhìn vợ Cha già hơi so với tuổi. Chỉ vì hành vi sai trái của mình mà Cha khiến cho bố mẹ già và vợ con phải khổ. Nhưng giờ đây, Cha dù có hối hận cũng muộn màng rồi. Có lẽ điều Cha thấy áy náy nhất lúc này là không thể phụng dưỡng được bố mẹ già, không thể cùng vợ chăm sóc ba đứa con thơ dại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thò Bá Cha mức án 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Vì 3 triệu đồng tiền công mà người đàn ông này phải trả cái giá quá đắt. Kết thúc phiên toà, Cha bị công an dẫn giải về trại giam, người thân cố gắng chạy theo dặn dò bị cáo nhưng không kịp...

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn