Vờ hỏi mua rồi giật nhẫn vàng bỏ chạy

Ngày 5/11, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng truy xét 2 đối tượng giật chiếc nhẫn vàng trong tiệm vàng P.T.P (đường Phan Đình Giót, phường An Phú) trưa 4/11.

Đối tượng bịt khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua chiếc nhẫn 1 lượng rồi giật lấy tháo chạy.

Theo camera của tiệm vàng ghi lại vào trưa 4/11, một đối tượng mặc áo sọc ca-rô, đeo khẩu trang đi bộ vào trong tiệm vàng. Sau khi quan sát phía trước không thấy bảo vệ, bên trong tiệm vàng vắng người, đối tượng tiến đến quầy trưng bày hỏi nữ chủ tiệm mua một chiếc nhẫn size lớn, loại 1 lượng.

Người dân truy đuổi theo 2 đối tượng nhưng không kịp.

Nữ chủ tiệm đưa chiếc nhẫn trị giá 138 triệu ra cho đối tượng xem thì bất ngờ đối tượng giật lấy chạy ra ngoài leo lên xe đồng bọn chờ sẵn tháo chạy. Người trong tiệm vàng và người dân chạy bộ đuổi theo nhưng chỉ được một đoạn thì 2 đối tượng mất hút nên gọi điện báo với Công an.

Camera an ninh ghi nhận nhân dạng của 2 đối tượng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã trích xuất nhiều camera dọc tuyến đường mà 2 đối tượng tháo chạy, thu thập được nhiều dấu vết và tiến hành xác định danh tính 2 đối tượng, tổ chức truy xét.

Tác giả: M.Đ - Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân