Vợ choáng váng khi bị chồng gọi là "con điên" với nhân tình

Đó là bi kịch chung của nhiều gia đình đang "trình diễn" trên mạng xã hội: Bên ngoài là sự lãng mạn, ngọt ngào, bên trong là sự bội bạc, lạnh nhạt, đôi khi là vết bầm tím dưới lớp kem phấn. Đây là những cuộc hôn nhân "bề ngoài ngọt ngào, bên trong trống rỗng".

Sự ngụy biện của "chủ quyền" và cái tát trời giáng

Chị Mai Phương thừa nhận, mạng xã hội đã trở thành nơi chị dựng nên hình mẫu hạnh phúc mà bản thân khao khát. Tháng đôi lần, chị chia sẻ khoảnh khắc bên chồng con, dù thực tế hai người "cứ nhìn thấy nhau là cãi vã". "Đời thực không có thì tôi lên mạng bù đắp", chị Phương nói.

Nhưng chính "liều thuốc" này lại gây ra những tổn thương sâu sắc. Vì trót xây dựng hình tượng, chị không dám đối mặt với việc chồng ngoại tình. Mỗi khi thấy anh nhắn tin tán tỉnh người khác, chị lại đăng ảnh hai vợ chồng, gắn tên anh như một cách ngầm khẳng định "chủ quyền".

Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi chị đọc được tin nhắn cô nhân tình hỏi về việc anh vào bếp trong bài viết chị vừa đăng. Chồng chị đã an ủi nhân tình: "Con điên ấy mà, em đừng chấp!". "Câu đó như một cái tát trời giáng. Tôi vừa chán ghét chính mình, vừa căm thù chồng", chị Phương nói. Sau cú sốc này, chị Phương quyết định dừng "sống ảo". Chị không đăng gì nữa, cũng không nói chuyện với chồng. "Tôi chỉ đợi con lớn để kết thúc. Lúc đó, chắc bạn bè trên Facebook sẽ choáng váng vì sao tôi luôn kể anh ấy tốt thế, gia đình hạnh phúc thế mà lại ly hôn", chị nói.

Những vết bầm tím dưới lớp kem phấn và "vai diễn" suốt đời

Anh Đoàn Hùng (39 tuổi, Thanh Hóa) thường xuyên đăng ảnh gia đình đi ăn, đi du lịch lên mạng xã hội kèm những lời có cánh cho vợ. Phát biểu trong các buổi họp ở cơ quan vào ngày 8/3 hay 20/10, anh vẫn thường kể về những điều tốt đẹp mình làm cho vợ, khuyên cánh mày râu nên yêu thương, tôn vinh phụ nữ.

Nhưng chỉ hàng xóm cạnh nhà mới biết, hễ không ưng việc gì, anh đánh vợ bầm tím mặt. Chị Hạnh, vợ anh, thỉnh thoảng phải xin nghỉ ốm để lành vết bầm hoặc lấy lý do ngã xe để bao biện cho hành động của chồng. Kể về chồng với người xung quanh, chị Hạnh vẫn dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất, tỏ ra hạnh phúc khi sống cùng anh. Con gái 10 tuổi nhiều lần giục chị ly hôn, "đừng diễn nữa", nhưng chị không đủ dũng khí vì "sợ mọi người đàm tiếu".

Gần đây, chồng chị Hạnh đã lên vị trí mới nên càng muốn giữ gìn hình ảnh hơn. Anh không đánh lên mặt vợ nữa mà chuyển sang những chỗ khó phát hiện. Chị nói, luôn có cảm giác khinh bỉ mỗi khi chồng tỏ ra chăm sóc, yêu thương mình hay khuyên người khác về cách yêu chiều vợ, nhưng cũng "căm ghét chính mình vì hợp tác với anh ta trên sân khấu giả tạo đó".

Hiện tượng gia đình "hạnh phúc trên mạng" nhưng đầy mâu thuẫn trong đời thực không còn là điều xa lạ. Tiến sĩ Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục (Hà Nội), cho rằng, trong quan niệm truyền thống của người Á Đông, hôn nhân viên mãn được coi là một dạng thành công. "Người ta khoe hạnh phúc gia đình như một thứ tài sản, để khẳng định mình có cuộc sống đáng ngưỡng mộ".

Theo các chuyên gia tâm lý, "hạnh phúc chỉ tồn tại trên mạng" sẽ gia tăng khoảng cách cảm xúc, làm mất đi cơ hội đối thoại và hàn gắn. Nó tạo ra áp lực ngầm khi người trong cuộc phải cố gồng mình giữ hình ảnh trong khi lòng đầy bất an. Hệ lụy nguy hiểm hơn là tác động lên con trẻ: Khi cha mẹ thể hiện một hình ảnh khác xa đời thực, trẻ em sẽ mất niềm tin vào tính chân thực của các mối quan hệ và có thể học cách sống giả tạo thay vì chân thành.

Thay vì gồng lên để diễn vai hạnh phúc với người ngoài, các chuyên gia khuyên vợ chồng nên ngồi lại với nhau, tìm ra nguyên nhân rạn nứt để sửa chữa. Còn trong trường hợp không thể cứu vãn, nên rời bỏ mối quan hệ độc hại thay vì cố che đậy.

