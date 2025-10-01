Vỡ bờ ao cuốn trôi 4 người làm thuê ở Lào Cai

Theo báo cáo chính thức từ UBND xã Bảo Thắng, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay (1/10) tại khu vực bờ ao của hộ gia đình bà N.T.D, thuộc thôn Làng Giàng. Vụ sạt lở khiến bờ ao bị vỡ, nước cuốn trôi bốn người đang làm thuê tại khu vực này.

Các lực lượng tìm kiếm người mất tích

Vụ việc ban đầu khiến hai người bị thương và hai người mất tích. Hai nạn nhân bị thương là chị L.T.D (sinh năm 1985) và chồng là anh T.A.T (sinh năm 1987), thường trú tại xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu. Cả hai hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Hai người mất tích là anh L.A.H (sinh năm 1979) và vợ là chị T.T.N (sinh năm 1976), thường trú tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.

Chính quyền địa phương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Đến hơn 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị T.T.N.

Hiện công tác tìm kiếm đang được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Thắng khẩn trương triển khai để tìm kiếm nạn nhân còn lại là anh L.A.H. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn.

Chính quyền địa phương thăm hỏi người bị thương

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, UBND xã Bảo Thắng đã đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tăng cường lực lượng và phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, chính quyền địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các thôn vận động nhân dân ở khu vực nguy hiểm như ven suối, taluy cao... khẩn trương di dời đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở và lũ quét tiếp diễn.

Tác giả: An Kiên

Nguồn tin: Báo VOV