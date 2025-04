Vợ, bạn gái Hà Thương Hải dính lao lý vụ ma túy Quảng Ninh

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, điều tra, mở rộng chuyên án ma túy quy mô lớn, liên tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục bắt thêm 8 đối tượng, nâng tổng số đối tượng đã bị bắt giữ lên 13 đối tượng.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng, Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng bị khởi tố tội danh giết người còn có Bùi Đình Khánh (SN 1994); Hoàng Văn Đông (SN 1994); Hà Quang Sơn (SN 1994).

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng Hà Thương Hải, Bùi Đình Khánh, Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn đã cùng nhau sử dụng ma túy đá.

Hà Thương Hải

Trong vụ án trên có một số người thân của Hà Thương Hải bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm gồm: Đinh Văn Thiết (SN 2001, em họ đối tượng Hà Thương Hải); Ngô Thị Thơ (SN 1974, mẹ đẻ đối tượng Hà Thương Hải); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1997, vợ đối tượng Hà Thương Hải); Triệu Thị Hiền (SN 2005, bạn gái đối tượng Hà Thương Hải) và Lò Văn Minh (SN 2002, em họ đối tượng Hà Thương Hải).

Ngô Thị Thơ, mẹ đẻ Hà Thương Hải.

Nguyễn Thị Hạnh, vợ Hà Thương Hải.

Triệu Thị Hiền, bạn gái Hà Thương Hải.

Trong vụ án trên, đến nay, Cơ quan công an đã thu giữ tổng số 25 bánh heroin; 8,84g ma túy tổng hợp, 1 bộ sử dụng ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng col, 3 hộp tiếp đạn, 1 báng súng, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn (không có kíp nổ và thuốc nổ); 10 kíp nổ, 04 đoạn dây cháy chậm; 6 xe ô tô.

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, ở TP Hạ Long) khi đối tượng đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy với Đằng.

Quá trình truy bắt, tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt, sử dụng súng AK bắn vào lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt đạn tấn công bất ngờ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bị thương và đã anh dũng hy sinh.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn, cùng trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ đã bắt taxi tại khu vực bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đi đến khu vực TP Đông Triều. Hai đối tượng xuống xe tại khu vực giáp ranh tỉnh Hải Dương, rồi tiếp tục bắt xe taxi đi lên Bắc Ninh. Chúng bị cảnh sát bắt giữ rạng sáng 18/4 tại khu vực chân Cầu Đại Phúc (phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) cùng 2 đối tượng nữ khác đi cùng. Riêng Bùi Đình Khánh sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt giữ tại Thanh Hóa.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố để điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các đối tượng có liên quan. Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi, vận động các đối tượng khác có liên quan đến vụ án trên khẩn trương ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.



Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn