VinUni "Chiến thắng kép" tại ESG Business Awards 2025

Đại diện các Tổ chức được ESG Business Award 2025 vinh danh

Giải thưởng ghi nhận dấu ấn từ dự án “Chuyển đổi xanh Nha Trang – Khánh Hòa” do VinUni phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Đây là sáng kiến quy mô cấp tỉnh nhằm hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trọng tâm của sáng kiến là xây dựng và chuyển giao một quy hoạch tổng thể về chuyển đổi xanh toàn diện và đa ngành, gồm: du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, hạ tầng và lối sống bền vững. Bộ khung chiến lược được hỗ trợ bởi các trụ cột pháp lý về chính sách tài chính xanh và mô hình quản trị ESG.

Dự án đã thu hút hơn 50 nhà khoa học hàng đầu đến từ các trường đại học uy tín như Oxford, Duke, Pennsylvania và VinUni tham gia, đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực liên ngành như: khoa học môi trường; quy hoạch đô thị; phân tích chính sách; quản lý bền vững và đổi mới công nghệ.

Đại diện VinUni tại Lễ Công bố Bộ Tiêu chuẩn Du lịch Xanh Tỉnh Khánh Hoà

Thành phần không thể thiếu của dự án - cộng đồng hưởng lợi cũng tham gia mạnh mẽ. Thay vì thụ hưởng thụ động, mỗi người dân đều chủ động đồng kiến tạo sự thay đổi. Các ý kiến phản hồi được thu thập từ chính quyền, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân thông qua những buổi đối thoại liên tục, các diễn đàn mở và hội thảo tham vấn… giúp quy hoạch luôn phù hợp, linh hoạt và bám sát thực tiễn.

Đặc biệt, sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ lãnh đạo địa phương đã góp phần tạo nên thành công đột phá cho dự án. Hơn 100 cán bộ lãnh đạo đã được tập huấn về quản trị ESG để trực tiếp xây dựng, thẩm định 02 quy hoạch tổng thể chuyển đổi xanh cho thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Chính quyền cũng ban hành và triển khai 03 giải pháp hành động xanh tập trung vào lối sống bền vững, du lịch và giao thông, kỳ vọng tạo tác động tích cực đến 1,2 triệu người dân và 11.400 doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Đại diện VinUni tại Lễ Trao quyết định Phê duyệt Đề án Chuyển Đổi Xanh Tỉnh Khánh Hoà

Với sáng kiến trên, VinUni đã trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đồng kiến tạo, đồng dẫn dắt và đồng hành trong hành trình chuyển đổi xanh cấp tỉnh. Thành công của dự án đã trở thành một điển hình truyền cảm hứng, và nhanh chóng được nhân rộng tại Bình Định, Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò tiên phong của VinUni trong việc thúc đẩy phát triển xanh, đóng góp vào mục tiêu Net Zero quốc gia.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, chia sẻ: “Chuyển đổi xanh không chỉ là một nhiệm vụ chính trị được nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà còn là một cơ hội quý giá để tỉnh tiến tới phát triển bền vững. Tỉnh trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tính khoa học, hệ thống và thực tiễn của dự án do VinUniversity chủ trì”.

ESG Business Awards là giải thưởng quốc tế thường niên do Asian Business Review tổ chức, nhằm tôn vinh những tổ chức tiên phong về phát triển bền vững ở châu Á – Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của VinUni trong danh sách vinh danh năm nay, bên cạnh các tên tuổi như HSBC, Samsung, PETRONAS, Schneider Electric, CapitaLand và Hongkong Land, cho thấy năng lực học thuật, tầm ảnh hưởng và tinh thần tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững toàn cầu./.

Tác giả: Yen Anh

Nguồn tin: giadinhmoi.vn