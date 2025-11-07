Vinhomes Green Paradise và cơ hội viết tiếp kỳ tích Việt Nam trên bản đồ kỳ quan thế giới

Từ kỳ quan thiên nhiên đến kỳ quan của trí tuệ và khát vọng

Năm 2011, cả nước vỡ òa khi Vịnh Hạ Long được xướng tên là 1 trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới”. Cuộc “tổng động viên” bầu chọn khi đó không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn khẳng định vẻ đẹp kỳ vĩ, độc bản của thiên nhiên Việt Nam với bạn bè năm châu.

Giờ đây, sau 15 năm, Việt Nam đang tiến vào một hành trình mới: hành trình tự kiến tạo kỳ quan của con người, mở ra cơ hội để đất nước một lần nữa được bước lên sân khấu toàn cầu.

Kỳ quan Vịnh Hạ Long là món quà thiên nhiên ưu ái trao tặng cho Việt Nam. Ảnh: TL

Ngày 31.10.2025, tổ chức uy tín toàn cầu New7Wonders chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu bầu chọn “7 Kỳ quan đô thị tương lai”. Đây là sáng kiến nhằm tôn vinh những thành phố, đô thị tiên phong thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững - những yếu tố định hình diện mạo của nhân loại trong thế kỷ 21. Vinhomes Green Paradise là đại diện đầu tiên của Việt Nam mang sứ mệnh định nghĩa thế nào là kỳ quan đô thị của tương lai.

“Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển mình đầy ý nghĩa, từ việc tôn vinh vẻ đẹp sẵn có của tạo hóa, đến việc vinh danh năng lực sáng tạo, bản lĩnh chinh phục và tầm nhìn của con người. Vinhomes Green Paradise có thể xem như biểu tượng cho chương tiếp theo trong hành trình khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kỳ quan thế giới”, kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức, chuyên gia quy hoạch đô thị, nhận định.

Niềm kiêu hãnh Việt Nam trên bản đồ kỳ quan thế giới

Nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam TP.HCM, kế bên vùng sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000 ha được UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise có quy mô gần 2.870 ha và sở hữu tới 121 km đường bờ biển - con số chưa từng có ở Việt Nam và cũng hiếm thấy trên thế giới đối với một khu đô thị.

Khác với những kỳ quan của đá, nước và thời gian, kỳ quan đô thị của thế kỷ 21 phải là biểu tượng của trí tuệ, công nghệ và phát triển bền vững. Ở góc độ này, Vinhomes Green Paradise hội tụ đầy đủ các tiêu chí mà New7Wonders đề ra: đổi mới, bền vững, nhân văn và hài hòa với thiên nhiên.

Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho năng lực sáng tạo nên những kỳ quan của tương lai của người Việt.

Trung tâm của tầm nhìn ấy là mô hình ESG++, phiên bản nâng cấp của ESG truyền thống, hướng đến phát triển đô thị cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái tự nhiên.

Kiến trúc và hạ tầng xanh cũng là điểm nhấn nổi bật của dự án. Tất cả công trình trong đô thị đều được thiết kế để hướng đến chứng chỉ BREEAM Communities - tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quy hoạch bền vững - và ISO 37122 về đô thị thông minh. Mật độ xây dựng chỉ 16%, phần lớn diện tích dành cho không gian mở, công viên, mặt nước và giao thông điện hóa. Nhờ đó, nhiệt độ trung bình tại đây sẽ thấp hơn trung tâm TP.HCM khoảng 2°C, tạo nên một hệ sinh thái đô thị mát lành, giảm phát thải và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ở cấp độ vận hành, Vinhomes Green Paradise áp dụng hệ thống quản trị số thông minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp giám sát năng lượng, nước và khí thải theo thời gian thực. Toàn bộ đô thị hướng đến sử dụng 100% năng lượng tái tạo, trong đó nổi bật là hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ tới 20 km. Các tuyến giao thông điện, hệ thống xử lý nước tuần hoàn, công nghệ theo dõi dấu chân carbon được triển khai đồng bộ cũng là minh chứng cho năng lực Việt Nam làm chủ công nghệ vận hành đô thị hiện đại ngang tầm thế giới.

Tất cả tiện ích của Vinhomes Green Paradise đều được phát triển với triết lý lấy con người làm trung tâm.

Nhưng điểm khiến Vinhomes Green Paradise khác biệt không chỉ nằm ở công nghệ hay quy mô mà ở triết lý đặt con người làm trung tâm của phát triển. Từ không gian sống đến hệ tiện ích, mọi chi tiết đều hướng tới sự cân bằng giữa tiện nghi, nghệ thuật và cảm xúc.

Dự án quy hoạch biển hồ nước mặn Lagoon 800 ha lớn bậc nhất thế giới, Nhà hát Sóng Xanh 7 ha - nơi tôn vinh nghệ thuật và văn hóa biển, cùng hai sân golf 18 hố lấy cảm hứng từ bình minh và hoàng hôn, hệ thống cảng du thuyền Landmark Harbour, tổ hợp giải trí 122 ha và mạng lưới y tế, giáo dục, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Đây không chỉ là nơi ở, mà là một thành phố biểu tượng cho lối sống nhân văn và thịnh vượng của thế kỷ 21.

Theo KTS. Nguyễn Minh Đức, với những giá trị vượt thời gian đó, Vinhomes Green Paradise không chỉ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Kỳ quan đô thị tương lai” mà còn là lời tuyên ngôn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

“Nếu Vịnh Hạ Long đưa Việt Nam trở thành điểm đến của thiên nhiên kỳ vĩ thì Vinhomes Green Paradise đang mở ra cơ hội để Việt Nam được thế giới biết đến như một quốc gia của trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm với hành tinh. Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho tư duy toàn cầu và khát vọng tạo dựng những kỳ quan đô thị trường tồn của người Việt Nam”, KTS. Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

15 năm - từ kỳ quan thiên nhiên đến kỳ quan đô thị - là hành trình của một Việt Nam đổi thay mạnh mẽ. Ở đó, Vingroup là đại diện tiêu biểu cho thế hệ doanh nghiệp Việt dám nghĩ lớn, dám vươn ra toàn cầu, dám thách thức giới hạn để kiến tạo giá trị bền vững và trường tồn.

