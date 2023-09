Vinamotor Nghệ An bán xe Mercedes ở Thái Nguyên: Mercedes-Benz Việt Nam lên tiếng

Vinamotor Nghệ An có lừa dối khách hàng khi bán xe Mercedes-Benz tại Thái Nguyên?

Mới đây, qua phản ánh của độc giả, VietnamFinance được biết tại showroom Nisan ở địa chỉ đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên có bày bán nhiều dòng xe mới Mercedes-Benz Việt Nam. Nhân viên bán hàng tại đây (giới thiệu là người của Vinamotor Nghệ An, một đại lý ủy quyền chính thức của Mercedes-Benz) cho biết xe trưng bày tại đây do nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất và hoàn toàn mới, được đưa từ Vinamotor Nghệ An đến.

Để tìm hiểu cặn kẽ về “gốc rễ” của câu chuyện này, VietnamFinance đã liên hệ với đại diện truyền thông của Mercedes-Benz Việt Nam.

Trước câu hỏi Mercedes-Benz Việt Nam hiện có đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng tại tỉnh Thái Nguyên không?. Đại diện truyền thông của Mercedes-Benz Việt Nam cho biết: “Chúng tôi chưa có nhà phân phối chính hãng đặt tại Thái Nguyên”.

Tuy nhiên, về “việc đại lý ở Thái Nguyên bày bán xe mới do Mercedes-Benz Việt Nam sản xuất và nơi bán xe là một chi nhánh của Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An, đơn vị này có quan hệ gì với Mercedes-Benz Việt Nam”, đại diện truyền thông của Mercedes-Benz Việt Nam chỉ xác nhận Vinamotor Nghệ An là một trong số các nhà phân phối chính hãng của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, việc nơi bán xe tại Thái Nguyên có quan hệ gì với Mercedes-Benz Việt Nam thì vị đại diện này cho biết sẽ thông tin lại sau. Và điều này khiến cho khách hàng mau xe càng thêm lo lắng khi những chiếc ô tô sang tiền tỷ mình đặt mua liệu có đảm bảo chất lượng và chế độ dịch vụ chính hàng như cam kết.

Như VietnamFinace đã đưa tin trước đó, theo phản ánh của khách hàng về thông tin một showroom ở Thái Nguyên (không phải là đại lý chính hãng của Mercedes-Benz) lại bán xe Mercedes-Benz khiến khách hàng hoài ghi về nguồn gốc xe, chất lượng và dịch vụ hậu mãi.

Dù băn khoăn về nghịch lý bán xe sang Mercedes-Benz ở một showroom không phải là đại lý chính hãng, nhưng nhân viên tư vấn bán hàng vẫn “đảm bảo” với khách hàng cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ bảo hành chính hãng. Nhân viên này tự giới thiệu là người của Vinamotor Nghệ An, một đại lý ủy quyền chính thức của Mercedes-Benz.

Thêm vào đó, nhân viên tư vấn bán hàng của Vinamotor Nghệ An vẫn tư vấn cam kết bảo hành chính hãng cho khách hàng mua xe tại Thái Nguyên (tại địa chỉ đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên). Thế nhưng, tại Thái Nguyên chưa có xưởng dịch vụ ủy quyền của hãng Mercedes-Benz và điều này đã được đại diện truyền thông của Mercedes-Benz xác nhận.

