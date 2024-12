Video ghi lại cảnh bom nổ khiến trung tướng Nga thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ khiến trung tướng Kirillov thiệt mạng ở Matxcơva, ngày 17-12 - Ảnh: EPA

Theo tờ New York Times, đoạn video bắt đầu với cảnh cánh cửa tại một tòa nhà mở ra và hai người, trong đó một người được xác định là trung tướng Nga Igor Kirillov, bước ra phía trước. Có một chiếc scooter đỗ sát bức tường của tòa nhà.

Sau đó một tia sáng màu trắng lóe lên, dường như là khoảnh khắc bom phát nổ.

Trong khung hình cuối cùng trước vụ nổ, những người đàn ông trong video dường như tiến đến một chiếc xe đang nổ máy với đèn pha sáng. Khung hình tiếp theo của video gần như hoàn toàn là màu trắng.

Theo đoạn video, nguồn phát nổ dường như gần với cửa tòa nhà, nơi có một chiếc scooter, trùng khớp với mô tả của các nhà điều tra Nga về nơi chất nổ được cài đặt. Đoạn clip sau đó đột ngột kết thúc.

Trước đó, Hãng tin Reuters đưa tin trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy trưởng Lực lượng Phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga, qua đời ngay trước một tòa chung cư trên đường Ryazansky Prospekt, cách Điện Kremlin chỉ 7km.

Một quan chức của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết Kiev chịu trách nhiệm về vụ ám sát ông Kirillov.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc vụ nổ khiến trung tướng Nga thiệt mạng - Nguồn: NBC NEWS

Tờ New York Times đã xác minh đoạn video được quay từ một chiếc ô tô được sử dụng cho thuê ngắn hạn và khớp các chi tiết trong cảnh quay với địa điểm và thời gian của vụ ám sát ông Kirillov.

Còn hãng thông tấn của Nga trích dẫn lời các nhà điều tra cho biết quả bom có sức công phá tương đương khoảng 0,5kg thuốc nổ TNT.

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti cho biết vụ nổ giết chết trung tướng Kirillov xảy ra vào khoảng 6h12 sáng 17-12. Sức công phá từ quả bom đã làm hỏng các cửa sổ lên đến tận tầng 3 của tòa nhà.

Những bức ảnh chụp hiện trường cho thấy các vết cháy đen của vụ nổ trên tường. Chiếc scooter nằm nghiêng trên mặt đất và dường như không còn tay lái.

Giáo sư Nick G. Glumac, một chuyên gia về chất nổ và kỹ thuật tại Đại học Illinois, cho biết vụ nổ như vậy có thể đến từ khoảng 0,5kg vật liệu nổ mạnh, được kích nổ từ xa.

“Thời điểm rất quan trọng vì họ có thể rời khỏi khu vực nguy hiểm rất nhanh chóng. 10 hoặc 12 giây sau, họ có thể đã rời đi và chỉ bị tổn thương màng nhĩ chứ không phải mất mạng” - giáo sư Glumac nói.

Ông nhận định chất nổ có thể cài ở phần tay lái hoặc ngay trên chiếc scooter. Sẽ rất khó để suy đoán về các đặc điểm cụ thể của vụ nổ.

Tác giả: Thanh Hiền - Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ