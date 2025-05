Vì sao mặt bằng có sẵn nhưng dự án trạm dừng nghỉ vẫn “nằm im”?

Mới giải phóng mặt bằng toàn bộ được 8/21 trạm

Trạm dừng nghỉ không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ ăn uống, vệ sinh, tiếp nhiên liệu mà còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc và quốc lộ dài hàng trăm kilomet.

Thiếu trạm dừng nghỉ không chỉ gây bất tiện, mà còn tiềm ẩn rủi ro trực tiếp cho sự an toàn giao thông trên cao tốc. Tình trạng dừng đỗ tùy tiện bên lề đường, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm, sẽ còn gia tăng nếu hạ tầng trạm dừng nghỉ không được đầu tư đầy đủ, đồng bộ.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều tuyến đường dài vẫn thiếu trạm dừng nghỉ đạt tiêu chuẩn, buộc tài xế và hành khách phải dừng đỗ tự phát ven đường. Tình trạng này đang diễn ra ở một số dự án như Mai Sơn – Quốc lộ 45, chỉ mới có trạm dừng nghỉ tạm tại Km329+700, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trạm này gồm nhà vệ sinh di động và khu vực nghỉ tạm, nhưng quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân.

Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc xây dựng trạm dừng nghỉ vẫn chưa được triển khai, hiện khu vực này chỉ là bãi đất trống được quây rào. ​Hay như ở dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết, trạm dừng nghỉ tại Km144+560 vẫn chưa khởi công do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Thậm chí, một số tuyến chỉ mới dừng lại ở quá trình lựa chọn nhà đầu tư như tuyến Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Theo thống kê, hiện mới chỉ có 8/21 trạm đã giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ gồm: Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn; Diễn Châu - Bãi Vọt; Vũng Áng - Bùng; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km 205+092); Cần Thơ - Hậu Giang. Các trạm còn lại mới GPMB một phần hoặc chưa GPMB.

Sẽ hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2025

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay tiến độ thi công trạm dừng nghỉ tại Km 725+500 (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thuộc dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ), trên diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng 5ha, chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư triển khai thi công.

Ký hợp đồng từ ngày 3/8/2024, trạm dừng nghỉ tại Km 329+700, cao tốc Mai Sơn - QL45 do Liên danh Petrolimex là nhà đầu tư với mức chi phí sơ bộ hơn 200 tỷ đồng, có 11 tháng để hoàn thành hạng mục công trình dịch vụ công nhưng đến nay vẫn chưa thi công trên hiện trường.

Trạm dừng nghỉ tạm được xây dựng tại dự án thành phần QL45 - Nghi Sơn qua địa phận xã Phú Sơn.

Tương tự là trạm dừng nghỉ tại Km 366+850 thuộc dự án QL45 - Nghi Sơn cũng được Cục Đường bộ VN ký hợp đồng với Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát vào tháng 8/2024. Song, sau 8 tháng ký hợp đồng, tại hai vị trí trên chưa có hoạt động xây dựng, vẫn còn nguyên các lán tôn và khu vệ sinh mà chủ đầu tư dự án đường cao tốc (Ban QLDA 2 và Ban QLDA Thăng Long) làm tạm thời phục vụ cho người dân lưu thông trên tuyến cách đây hơn 1 năm.

Để có câu trả lời về lý do chậm trễ này, phóng viên đã liên hệ với Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng. Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Đường bộ cho hay, do công tác lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ được định hướng đầu tư theo phương thức xã hội hóa. Tuy nhiên do đây là nội dung công việc mới, các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh và khai thác trạm dừng nghỉ chưa được hoàn thiện vì vậy việc triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ ban đầu chưa đáp ứng được như mong muốn.

Ngoài ra, công tác GPMB bàn giao chậm, đa phần các trạm dừng nghỉ đều được bàn giao một phần mặt bằng một vài hecta theo quy mô nhỏ trước đây cùng với tuyến cao tốc khi triển khai đầu tư xây dựng. Song, theo tình hình thực tiễn, các trạm dừng nghỉ đều được đầu tư đồng bộ với quy mô từ 3-5ha mỗi bên. Vì vậy các Ban QLDA và địa phương đều phải thực hiện các thủ tục GPMB phần bổ sung từ đầu theo quy mô trạm mới nên mất nhiều thời gian.

Trạm dừng nghỉ tại Km 329+700 thuộc dự án Mai Sơn – QL45.

Tuy nhiên, với quỹ thời gian còn lại khá hạn chế, Cục và các địa phương đã phối hợp đẩy nhanh thủ tục, đặc biệt là tập trung triển khai thi công, yêu cầu các bên huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để phục vụ dự án.

Bộ Xây dựng cũng quyết liệt chỉ đạo các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, lập tiến độ tổng thể, chi tiết đối với từng hạng mục để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện Cục Đường bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ tại các trạm dừng nghỉ này.

Đại diện Cục Đường bộ khẳng định, “Bộ Xây dựng sẽ quyết liệt chỉ đạo Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các trạm dừng nghỉ trước 31/12/2025. Bảo đảm đến cuối năm 2025 hoàn thành toàn bộ 21 trạm dừng nghỉ để đưa vào khai thác phục vụ người dân”.

