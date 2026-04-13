Vì sao các nhà sản xuất điện thoại ngừng sử dụng tấm nền LCD?

Tấm nền OLED không phải là một khái niệm mới mẻ trong ngành công nghiệp điện thoại di động. Thực tế các dòng điện thoại nắp gập từ tận năm 2003 đã sử dụng màn hình OLED cho các màn hình phụ nhỏ phía ngoài. Tuy nhiên trong những năm gần đây, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đã biến tấm nền OLED, cụ thể là màn hình AMOLED với độ phân giải vượt trội, trở thành tiêu chuẩn cho các sản phẩm của mình.

Bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2024 khi OLED chính thức vượt qua LCD để trở thành loại màn hình phổ biến nhất trên các lô hàng điện thoại xuất xưởng và tiếp tục duy trì vị thế thống trị cho đến nay.

Mặc dù công nghệ OLED thường được đánh giá cao hơn LCD nhờ độ chính xác màu sắc và độ tương phản tuyệt vời nhưng thực tế không hoàn toàn đơn giản như vậy. Màn hình LCD thường có khả năng hiển thị tốt hơn dưới ánh sáng mạnh và không gặp phải hiện tượng lưu ảnh gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Đặc biệt màn hình OLED có hiện tượng nhấp nháy do cơ chế thắp sáng từng điểm ảnh độc lập thay vì sử dụng đèn nền cho toàn bộ tấm nền như LCD. Ngay cả khi mắt người không nhận thấy trực tiếp, sự nhấp nháy này vẫn có thể kích hoạt các phản ứng sinh lý gây mỏi mắt, đau đầu hoặc buồn nôn cho nhiều người dùng.

Trước đây các hãng điện thoại thường cung cấp song song cả hai loại tấm nền, trong đó LCD dành cho các phân khúc giá rẻ như dòng iPhone SE. Tuy nhiên những ông lớn như Apple, Samsung và Redmi đã dần khai tử các dòng điện thoại màn hình LCD.

Một lý do quan trọng dẫn đến sự thay đổi này là sức mạnh của tiếp thị khi thuật ngữ OLED luôn được người tiêu dùng gắn liền với chất lượng cao cấp. Việc sở hữu một chiếc TV OLED vẫn được coi là biểu tượng của sự sang trọng, điều này giúp Apple và Samsung dễ dàng quảng bá rằng tất cả điện thoại của họ đều sở hữu màn hình rực rỡ và sống động.

Bên cạnh đó tấm nền OLED thường mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với LCD. Ưu thế về kích thước cho phép các nhà thiết kế có thêm không gian để tích hợp các linh kiện khác hoặc tăng dung lượng pin, vốn là những yếu tố sống còn đối với các thiết bị công nghệ nhỏ gọn. Việc thay đổi loại màn hình không chỉ đơn thuần là tráo đổi linh kiện mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ quy trình kỹ thuật và thiết kế tổng thể của chiếc điện thoại.

Cuối cùng bài toán kinh tế và nhu cầu thực tế của thị trường mới là yếu tố quyết định. Như quản lý marketing của Redmi từng chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, vấn đề cốt lõi nằm ở việc cân bằng giữa nhu cầu người dùng và khả năng bán hàng.

Tác giả: Tiến Dũng

Nguồn tin: viettimes.vn

