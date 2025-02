Vết trượt dài của cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc

Buộc trả lại 94 tỉ đồng Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm vào khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Hằng đã chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng. Bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng. "Đề nghị tòa án khi xét xử tuyên buộc bị can Nguyễn Thị Hằng phải trả tiền lại cho các bị hại hơn 94 tỉ đồng" - kết luận nêu rõ.