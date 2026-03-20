Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc mới

Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước - Ảnh: TTXVN

Văn phòng Chủ tịch nước mới đây đã có thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc.

Theo đó, trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng Chủ tịch nước ở số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, Hà Nội.

Trụ sở làm việc mới tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, kể từ ngày 23-3, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới. Các thông tin liên hệ khác giữ nguyên.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Chủ tịch nước có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lập pháp.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành pháp.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước về các hoạt động đối nội; đi công tác địa phương; công tác thi đua, khen thưởng.

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước về các hoạt động đối ngoại, đi công tác nước ngoài.

Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban của Đảng tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ công tác đảng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Tổ chức phục vụ Chủ tịch nước thực hiện quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước.

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức phục vụ chương trình, kế hoạch công tác của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước.

Tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định, kiểm tra, giám sát thực hiện lệnh, quyết định theo quy định của pháp luật; tổ chức công bố và chịu trách nhiệm thi hành lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

Tổ chức và quản lý công tác thông tin, nghiên cứu khoa học, đề án, dự án; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước.

Bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước.

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Hiện Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Lê Khánh Hải, các Phó chủ nhiệm là ông Phạm Thanh Hà, bà Phạm Thị Kim Oanh, ông Hoàng Anh, ông Cấn Đình Tài, ông Nguyễn Dũng Tiến.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ