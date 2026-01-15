Cơn bão đột quỵ cướp đi người thầy, để lại gia đình trong cơn bão tố

Tính mạng của thầy Sơn đang mong manh hơn bao giờ hết. (Ảnh: Vũ Long)

Vào những ngày cuối Đông, khi không khí Tết đang rạo rực ùa về trên khắp nẻo quê hương, thì tại ngôi Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh), một nỗi buồn lặng lẽ đang bao trùm. Những người đồng nghiệp và các thế hệ học sinh nơi đây đang cùng nhau thầm cầu nguyện cho thầy Bùi Xuân Sơn sớm tai qua nạn khỏi.

Trưa 12/1, trong khi đang phụ giúp vợ việc nhà thì thầy Sơn bất ngờ bị 1 cơn đột quỵ. Tai họa ập đến quá nhanh cướp đi sự bình yên, khiến mọi dự định và niềm hạnh phúc giản dị của thầy bỗng dưng tan biến. Khoảnh khắc ấy, đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc chiến cam go của người thầy giáo dạy môn Giáo dục Quốc phòng vốn luôn mạnh mẽ.

Thầy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng xuất huyết não. Theo bác sĩ, hiện tại bệnh nhân tiên lượng xấu, tính mạng đang "ngàn cân treo sợi tóc" và cần phải tiến hành phẫu thuật gấp để giữ lại hy vọng sống mong manh.

Mẹ vào viện chăm cha, ba đứa con phải gửi nhờ bà ngoại chăm nom. (Ảnh Vũ Long)

Một người thầy được đồng nghiệp và học trò quý mến bởi sự hiền lành, năng lực chuyên môn vững vàng và luôn hòa đồng vui vẻ, giờ đây đang nằm đó, giữa lằn ranh sinh tử, thầy Sơn đang từng giây phút giành giật sự sống với tử thần.

Xót xa hơn, đằng sau bục giảng, thầy Sơn là trụ cột của một gia đình vô cùng khó khăn tại thôn 7, xã Hương Bình (huyện Hương Khê cũ). Chị Đậu Thị Túy (40 tuổi, vợ thầy Sơn), sức khỏe yếu, hiện không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Ba đứa con thơ Bùi Ngọc Hà My (lớp 9), Bùi Ngọc Hà Phương (lớp 6) và Bùi Ngọc Hà Linh (lớp 4) còn quá nhỏ để kịp hiểu, tương lai sẽ về đâu nếu lỡ mất đi người cha - trụ cột lao động, cũng là điểm tựa tinh thần lớn nhất.

Người thầy nghèo trên giường bệnh với chi chít ống dẫn khiến ai ai cũng xót xa, thương cảm. (Ảnh Vũ Long)

Chị Túy cho biết, trước khi bị đột quỵ, thầy Sơn đã có tiền sử bệnh gan và một số bệnh lý khác, phải duy trì thuốc thang thường xuyên. Giờ đây "họa vô đơn chí", chi phí phẫu thuật và điều trị hồi sức tích cực là một con số quá lớn, vượt xa khả năng chi trả của một gia đình giáo viên khi tất cả trông chờ vào đồng lương ít ỏi.

Ông Đặng Minh Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về người đồng nghiệp của mình: "Thầy Sơn luôn là một nhà giáo tận tụy, một người bạn chan hòa, nhiệt thành và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, vì thế mà thầy được học trò và đồng nghiệp hết mực yêu quý. Thế nhưng, phía sau nụ cười ấy là một gia cảnh nhiều khó khăn, chất chồng lo toan. Giờ đây, căn bệnh hiểm nghèo lại bất ngờ ập đến, càng khiến hoàn cảnh của thầy thêm chật vật, ngặt nghèo..."

Với tinh thần "tương thân tương ái", bằng sự sẻ chia của cộng đồng để có thể chung tay giúp thầy vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất này. Một nghĩa cử nhỏ, một sự giúp đỡ chân thành của mọi người lúc này, chính là điểm tựa quý giá nhất, là nguồn động viên vô giá để thầy có thêm niềm tin và sức mạnh chiến đấu với bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình thầy Bùi Xuân Sơn xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT60

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn