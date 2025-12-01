Va chạm liên hoàn với xe chở rác, 1 người tử vong

Chiều tối 1/12, một vụ TNGT dây chuyền xảy ra giữa xe máy và xe ô tô 7 chỗ, xe chở rác tại điểm mở dải phân cách, trước số nhà 536, đường Huỳnh Tấn Phát. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe rác di chuyển trên đường Huỳnh Tấn Phát (hướng về cầu Phú Mỹ) đã tông vào xe 7 chỗ và xe gắn máy do người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ điều khiển chở một khách nữ lưu thông phía trước. Cú va chạm khiến người phụ nữ này ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ va chạm dây chuyền khiến người phụ nữ đi xe ôm công nghệ tử vong.

Công an phường Phú Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan, trích xuất camera để xác định nguyên nhân. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Sự cố giao thông khiến tuyến đường Huỳnh Tấn Phát bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn