Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành người giàu nhất Đông Nam Á

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đang dẫn đầu danh sách những tỷ phú giàu nhất khu vực Đông Nam Á (tính tới ngày 1/7).

Ông Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 33,6 tỷ USD, tăng 82 triệu USD so với kỳ đánh giá trước đó.

Còn trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh, ông Vượng hiện đứng ở vị trí thứ 65. Trước đó, ông Vượng từng vươn lên vị trí thứ 58 toàn cầu với tài sản khoảng 36 tỷ USD.

Không chỉ cá nhân ông Vượng mà nhiều thành viên trong gia đình ông cũng sở hữu khối tài sản lớn nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu “họ Vin”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện bỏ xa nhiều tỷ phú như: Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air), Hồ Hùng Anh (Techcombank), Trần Đình Long (Tập đoàn Hoà Phát)…

Trong danh sách tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, xếp ngay sau ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú Thái Lan, ông Sarath Ratanavadi - Giám đốc điều hành của Gulf Development. Đây là tập đoàn lớn trong các lĩnh vực kinh doanh bao gồm viễn thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Ông Sarath Ratanavadi hiện sở hữu khối tài sản trị giá 16,8 tỷ USD, tăng 135 triệu USD so với trước đó và đang đứng thứ 167 trong bảng xếp hạng giới siêu giàu toàn cầu.

Cũng tại Thái Lan, tỷ phú Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn CP) - một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và gia súc lớn nhất thế giới - cũng đứng trong danh sách tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, với khối tài sản trị giá 15,8 tỷ USD, xếp thứ 182 trên thế giới.

Indonesia cũng có 2 gương mặt nằm trong top 5 người giàu nhất Đông Nam Á. Người thứ nhất là ông Low Tuck Kwong - nhà sáng lập Bayan Resources, công ty khai thác than lớn tại Indonesia - đang sở hữu khối tài sản trị giá 16,5 tỷ USD, đứng thứ 172 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất toàn cầu. Người thứ 2 là ông Prajogo Pangestu - hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng - đang sở hữu tài sản trị giá 14,2 tỷ USD và xếp thứ 210 trong số những người giàu nhất thế giới.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn