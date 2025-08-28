Tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng

Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng sau khi va chạm với cầu thủ Hà Tĩnh. Ảnh: Dong A Thanh Hoa Football Club.

Phút 54, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, tiền vệ Doãn Ngọc Tân va chạm rất mạnh với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja bên phía Hà Tĩnh. Anh đổ gục xuống sân trong đau đớn và phải rời sân nhường chỗ cho đồng đội trẻ Nguyễn Bá Tiến chỉ ít phút sau đó.

Ngay sau khi được sơ cứu trên sân, Ngọc Tân được đưa thẳng đến bệnh viện. Theo chẩn đoán ban đầu từ đội ngũ y tế và thông tin từ đội bóng xứ Thanh, anh bị gãy xương sườn, ảnh hưởng đến phổi và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Dự kiến, cầu thủ này cần ít nhất 2-3 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Đây là tin không vui với người hâm mộ bởi trước đó gần nửa năm, Ngọc Tân từng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương gãy xương mác. Hơn nữa, các ngoại binh của Thanh Hóa chưa để lại nhiều dấu ấn trong bối cảnh đội bóng này đang chìm dưới đáy bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu.

Doãn Ngọc Tân chấn thương trước ngày tuyển Việt Nam hội quân. Tuy vậy, việc anh không có mặt cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Bởi lần hội quân này đội tuyển quốc gia không có lịch thi đấu quốc tế nào trong tháng 9, ngoại trừ hai trận giao hữu với CAHN và Nam Định.

Trọng tâm lúc này của HLV Kim Sang-sik là cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian tới, và việc ông trực tiếp phụ trách đội U23 cũng là điều dễ hiểu.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: znews.vn