Tuyển Nhật Bản gây kinh ngạc

Hôm 29/3, Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trước Scotland trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hajime Moriyasu nối dài chuỗi trận bất bại trước các đội tuyển châu Âu kể từ năm 2019.

Khởi đầu từ vòng bảng World Cup 2022, Nhật Bản lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha với cùng tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào vòng 1/8 gặp Croatia. Tại đây, đại diện châu Á hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu và chỉ dừng bước khi để thua trên chấm luân lưu.

Kể từ sau giải đấu đó, Nhật Bản có thêm 3 chiến thắng trước các đối thủ châu Âu, gồm Thổ Nhĩ Kỳ (thắng 4-2), Đức (4-1) và mới nhất là Scotland.

Những kết quả này cho thấy Nhật Bản không còn bị xem là “kẻ lót đường” mỗi khi chạm trán các đại diện châu Âu. Lối chơi kỷ luật, tốc độ cùng khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ giúp họ luôn tạo ra nhiều khó khăn cho các đối thủ lớn.

Việc sở hữu phần lớn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu cũng giúp Nhật Bản không còn bỡ ngỡ khi đối đầu với các đội bóng đến từ lục địa này. Sự ổn định trong lối chơi suốt nhiều năm qua là yếu tố then chốt giúp đội bóng xây dựng niềm tin, qua đó hướng tới mục tiêu tiến xa hơn tại các giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup 2026.

Tại giải đấu vào mùa hè tới, Nhật Bản được xếp vào bảng F cùng Hà Lan, Tunisia và một đối thủ chưa xác định.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn