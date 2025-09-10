T&T hoàn thành đường tải điện từ Lào về Việt Nam trong hơn 6 tháng

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc hoàn thành tuyến truyền tải trước dịp Quốc khánh 2/9 đánh dấu bước tiến trong quá trình triển khai dự án năng lượng xuyên biên giới. Sự kiện thể hiện nỗ lực đảm bảo tiến độ, đồng thời phản ánh vai trò chủ động của doanh nghiệp tư nhân trong thúc đẩy kết nối hạ tầng và đóng góp vào bức tranh chung an ninh năng lượng quốc gia.

Thông tin về việc đấu nối thành công được ghi nhận vào đầu tháng 9. Cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam đã tiếp nhận đường dây từ nhà máy điện gió Savan 1. Hơn 6 tháng trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã trao hợp đồng tô nhượng dự án cho phía T&T.

Sau hơn 6 tháng thi công, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành. Ảnh: T&T

Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai thi công tuyến truyền tải với tổng chiều dài 52,56 km nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Lào. Tuyến bắt đầu từ vị trí G7 gần biên giới hai nước và kết thúc tại trạm biến áp 220kV thuộc Nhà máy điện gió Savan 1. Toàn tuyến gồm 117 vị trí trụ, 30 khoảng néo, cột được thiết kế dạng tháp thép hình mạ kẽm liên kết bằng bu lông; móng bê tông cốt thép được đúc tại chỗ.

Một ngày sau khi hợp đồng tô nhượng được ký, công tác phát quang, làm đường tiếp cận đã bắt đầu. Toàn bộ vật tư, thiết bị được vận chuyển từ Việt Nam sang Lào, trong khi địa hình phức tạp, đi qua núi rừng, làng bản. Đơn vị phải thực hiện nhiều thủ tục xuất nhập, xin phép để có thể đưa nhân lực, máy móc vào vị trí sẵn sàng. Bên cạnh đó, các tác động khách quan của thời tiết cũng khiến quá trình thi công gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1, cho biết tập đoàn T&T Group đã chỉ đạo tạo điều kiện tối đa; hỗ trợ công tác tiếp cận mặt bằng, tập kết vật tư, nhân lực và xử lý các thủ tục cần thiết để tổng thầu triển khai thi công hiệu quả. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, tới giữa tháng 2, công tác dựng cột trên thực địa được tiến hành. Gần 500 cán bộ, công nhân nỗ lực để đảm bảo tiến độ được giao.

Vào ngày 15/5, sau ba tháng thi công, những mét dây đầu tiên được kéo lên các điểm cao. Đặc biệt, vào chiều tối 31/8, ngay trước dịp Quốc khánh 2/9, đội ngũ thi công đã hoàn thành việc kéo dây vượt sông Sê Pôn - ranh giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu mốc hoàn tất đấu nối từ nhà máy điện gió Savan 1 vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thái Hà, việc hoàn tất đấu nối là cột mốc kỹ thuật quan trọng để hình thành toàn tuyến đường dây dẫn điện về trạm biến áp 220kV Lao Bảo. Hạng mục này giúp đảm bảo mục tiêu đóng điện (COD) của nhà máy đúng tiến độ trước ngày 31/12.

Ông Hà cho rằng kết quả trên có được nhờ chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tập đoàn T&T Group và sự nỗ lực không ngừng của hàng trăm kỹ sư, công nhân bám trụ công trường. Họ đã vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt và áp lực tiến độ để đưa dự án về đích đúng hẹn.

Những dự án năng lượng xanh - sạch của tập đoàn. Ảnh: T&T

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, đại diện T&T Group nhận định, hành trình thần tốc tại Lào là minh chứng cho nỗ lực của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển năng lượng bền vững. Dự án cũng góp phần xây dựng nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong tương lai.

Gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết do Tổng Bí thư Tô Lâm ký nhấn mạnh yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới và sạch.

Nghị quyết cũng đặt trọng tâm vào việc khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân, tham gia phát triển năng lượng. Đồng thời, chủ trương mở rộng liên kết lưới điện và khí trong khu vực ASEAN, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để chủ động nhập khẩu điện, khí và dầu trong dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá, Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã mở ra nhiều cơ hội mới cho khu vực tư nhân, tiếp nối tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân không chỉ là đối tượng hưởng lợi mà còn giữ vai trò chủ thể trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh năng lượng. Họ có thể tham gia từ khâu phát điện đến truyền tải, phân phối, dịch vụ và công nghệ. Điều này góp phần giải bài toán về vốn, giảm áp lực lên đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản trị ngành năng lượng.

Theo ban lãnh đạo T&T Group, soi chiếu vào hành trình của đơn vị tại Lào, có thể thấy, doanh nghiệp đã chủ động từ rất sớm khi tích cực tham gia vào các khâu trọng yếu, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 70. Ngay từ đầu, tập đoàn đã thể hiện sự chủ động khi ký kết hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 vào tháng 1. Theo hợp đồng, Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 được quyền thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án trong thời hạn 25 năm. Tổng công suất dự kiến đạt 495MW. Việc sở hữu toàn diện cho phép đơn vị thành viên của T&T Group tham gia sâu vào khâu vốn, kỹ thuật và công nghệ.

Tập đoàn hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng. Ảnh: T&T

Dự án đặt mục tiêu xuất khẩu điện về Việt Nam, theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đi vào vận hành thương mại ngay trong cuối năm nay. Hướng đi này phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 70 trong việc mở rộng liên kết lưới điện khu vực và chủ động nhập khẩu năng lượng, đồng thời hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng xuyên biên giới mà T&T đang theo đuổi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1, nhận định, việc ký kết hợp đồng tô nhượng là bước tiến trong chiến lược phát triển năng lượng sạch của doanh nghiệp. Sự kiện còn là cột mốc quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào. Dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước thông qua hoạt động xuất khẩu điện ngược về Việt Nam.

"Nhà máy điện gió Savan 1 là dự án tiên phong, tạo nền tảng để chúng tôi tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án năng lượng khác tại Lào trong tương lai", bà Bình nói.

Về chiến lược tổng thể, T&T Group đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện từ 16.000 đến 20.000 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Trong đó, phần lớn công suất đến từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen, amoniac xanh. Các nguồn năng lượng trên là nền tảng quan trọng, nhằm đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Tính đến hiện tại, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã đầu tư lũy kế tổng công suất 2.800 MW. Trong đó, có 10 nhà máy điện gió và điện mặt trời đã hoàn thành, đi vào vận hành với tổng công suất gần 1.000 MW, hoà vào lưới điện quốc gia. Ngoài ra, tập đoàn đang phối hợp với các đối tác Hàn Quốc triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn một với công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD, dự kiến vận hành vào năm 2029.

Không dừng lại ở đó, tập đoàn đang tiếp tục phát triển và đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, phát thải carbon thấp. Điển hình như các dự án điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện sinh khối, điện khí LNG, chuyển đổi nguồn nguyên liệu các nhà máy nhiệt điện than sang LNG. Ngoài ra còn có nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), nghiên cứu các loại hình năng lượng mới như hydrogen, amoniac...

Các dự án nhằm hướng tới cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp còn cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh, nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. T&T Group đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực hợp tác công nghệ, T&T Group đã chủ động xây dựng mối quan hệ với nhiều đối tác lớn trên thế giới. Danh sách đối tác trải rộng từ Hàn Quốc (Hanwha, Kogas, Kospo, SK E&S), Nhật Bản (erex, Marubeni, Sojitz, JPower), Trung Quốc (Cospower, Gedi, Goldwind) đến Vương quốc Anh (BP) và Lào (Vinacom). Đặc biệt, tập đoàn còn nhận được cam kết tài trợ lên tới 6 tỷ USD từ Ngân hàng Standard Chartered cho các dự án năng lượng xanh.

Nghị quyết 70-NQ/TW đặt ra các mục tiêu chiến lược về năng lượng quốc gia. Các chuyên gia đánh giá, đây sẽ là trụ cột chính sách quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Trong hành trình này, khối doanh nghiệp tư nhân như T&T Group, đang từng bước đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

