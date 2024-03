Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt tiền "xin điểm" của bạn học

Ngày 25/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Điệp (SN 1997; HKTT: La Khê, Hà Đông, Hà Nội) là bạn cùng lớp Đại học với chị T (SN 1997; trú tại: Cao Bằng).

Khoảng tháng 2/2019, Điệp gợi ý sẽ giúp chị T để xin điểm các môn còn lại và lấy bằng tốt nghiệp sớm.

Ngày 1/3/2019, tại quán Cafe ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, chị T đã đưa trước cho Điệp số tiền 7,5 triệu đồng.

Đến ngày 6/3/2019, chị T tiếp tục chuyển khoản 12,5 triệu đồng cho Điệp.

Khoảng tháng 4/2019, do không giúp được chị T nên Điệp bảo sẽ trả lại tiền nhưng sau đó Điệp không trả tiền và cắt liên lạc với chị T.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0912121891), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn