Truy tìm đối tượng Phạm Đình Hùng

Pháp luật

Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Phạm Đình Hùng, trú ở Hà Nội. Hiện cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm.