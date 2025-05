Truy nã một Giám đốc Công ty TNHH chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Phạm Ngọc Nông là bị can đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 BLHS.

Từ các tài liệu xác minh thu thập, Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2015 đến 2024, trong quá trình được thuê làm dịch vụ đo đạc địa chính, mặc dù không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phát hiện “cơn sốt” đất biển đang tăng cao, Phạm Ngọc Nông - Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc và Khảo sát Thảo Vy đã “nổ” với “cò đất” trên địa bàn, bày vẽ họ tìm gặp những người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi gợi ý nhận tiền, hứa hẹn làm được giấy tờ đất cho họ. Thông qua “cò đất”, Phạm Ngọc Nông đã nhận của nhiều người dân trên địa bàn gần 2,1 tỷ đồng sau đó ôm tiền bỏ trốn mất dạng.

Đối tượng Phạm Ngọc Nông.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên kêu gọi Phạm Ngọc Nông sớm ra đầu thú. Khi phát hiện đối tượng này ở đâu, mọi công dân đều có quyền bắt giữ, dẫn giải đến cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên theo địa chỉ: 44 Lê Duẩn, Phường 4, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Điện thoại: (0257) 3823141; 0694362333 hoặc số điện thoại: 0966.112.809 của Điều tra viên Lê Văn Vui. Ai bao che, chứa chấp tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Tác giả: An Nam

Nguồn tin: cand.com.vn