Truy nã kế toán xã tại Hà Tĩnh

Sáng 8/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1982, cư trú tại ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ điều tra, vào những năm 2010, 2011, 2012, Nguyễn Thị Hồng Nhung với chức vụ kế toán ngân sách tại UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã không ghi thu, ghi chi, không hạch toán đầy đủ, kịp thời số tiền này vào ngân sách xã; kết thúc dự án xây dựng công trường tại một số tuyến đường giao thông liên thông, không lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; không báo cáo bằng văn bản về nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, về xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã với Phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Ngày 24/8/2023 theo kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh xác định: Hành vi quản lý, chi không đúng nguyên tắc tài chính về nguồn vốn viện trợ, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gây thiệt hại Ngân sách nhà nước số tiền 608.521.220 đồng.

Ngày 08/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, trước đó, vào ngày 06/10/2023, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai biện pháp nghiệp vụ để vận động, truy tìm đối tượng. Đến nay, đối tượng vẫn chưa tới trình diện cơ quan công an.

CQĐT phát lệnh, bất kỳ người nào phát hiện bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên theo SĐT: 02393.861.259 hoặc 0966.774.586. Đặc điểm nhận dạng đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung: Cao 1m55, màu da trắng; tóc ngắn nhuộm vàng; lông ngang, có sẹo chấm cách 1cm sau cánh mũi phải.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn