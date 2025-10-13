Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 13-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T. - mẹ của Ngân đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V. đứng tên).

Trên thực tế mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu.

Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán 870.000 - 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Giám định tại Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên Collagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngân 98 và tang vật thu giữ - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vai trò của các cá nhân có liên quan.

Ngân 98 là ai? DJ Ngân 98 27 tuổi, quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Ngân 98 gây được chú ý với những video nhạy cảm, khoe thân, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội cùng nhiều hành vi khác gây tranh cãi. Tuy nhiên cái tên Ngân 98 chỉ được biết đến rộng rãi từ khi cặp với nam ca sĩ Lương Bằng Quang.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn