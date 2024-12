Triệt phá tụ điểm đá gà do Hiếu xì-po cầm đầu

Trước đó, vào 11h ngày 8/12, tại khu vực vườn cây thuộc tổ 13, ấp An Thái, xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lực lượng công an đã bí mật ập vào bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 con gà đá, 29 cặp cựa sắt, 1 cây cân điện tử, 2 cây dao, 98 cuộn băng keo vải màu trắng (loại dùng để băng cựa gà); 15 điện thoại di động các loại, hơn 70 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm của Võ Hoàng Hiếu (Hiếu xì-po, SN 1970), Võ Minh Trí (con trai Hiếu) và 3 đối tượng khác, công an thu giữ thêm 40 con gà đá, 13 xe mô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Bước đầu, Võ Hoàng Hiếu và các đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền và xác định địa điểm đá gà bị bắt quả tang nêu trên do "Hiếu xì-po" cùng đàn em đứng ra tổ chức.

Ngoài hiện trường diễn ra vụ việc trên, lực lượng chức năng còn phát hiện phía sau nhà của Võ Hoàng Hiếu, đối tượng này và đàn em còn tổ chức che chắn, bố trí rất tinh vi thành nơi có thể tổ chức đá gà nhằm đối phó với lực lượng công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương làm việc với người bị bắt giữ và xác minh thông tin các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ việc trên đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

