Triệt phá sòng bạc 'khủng' núp bóng khu vui chơi giải trí ở biên giới, thu giữ trên 300 tỉ đồng

Vụ án được lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đấu tranh triệt phá - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Ngày 6-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã đấu tranh, triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc "núp bóng" hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí, có sự tham gia của gần 100 người nước ngoài và Việt Nam với tổng số tiền trên 301 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 nghi phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó 48 nghi phạm người nước ngoài, 18 nghi phạm người Việt Nam).

Đột kích khách sạn, khu vui chơi giải trí, phát hiện sòng bạc "khủng"

Toàn cảnh tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Trước đó ngày 21-4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì triển khai kế hoạch kiểm tra.

Đơn vị phối hợp với Công an xã Hoàng Văn Thụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Đội Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương (địa chỉ tại khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang tổ chức đánh bạc với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan.

Khách chơi thắng thua sẽ đổi chip (phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỉ giá thời điểm bắt quả tang).

Tại các bàn đánh bạc, công an thu giữ số chip đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm chip trên 2,1 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỉ đồng tiền Việt Nam).

Công an thu trên người các nghi phạm tham gia đánh bạc gần 24.000 điểm chip, tương ứng gần 24.000 nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng).

Tại quầy thu ngân của khu vui chơi, thu giữ số tiền mặt gần 780.000 nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỉ đồng).

Ngoài ra còn thu giữ trong các két sắt số chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỉ đồng) và các đồ vật sử dụng để đánh bạc...

"Ông trùm" người Trung Quốc điều hành sòng bạc dưới vỏ bọc doanh nghiệp giải trí

Qua điều tra, công an xác định Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương do Zeng Hua (Tăng Hoa, 56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, chỗ ở hiện tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Công ty này hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại…

Công ty được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế.

Trong đó được kinh doanh loại hình trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng bao gồm máy giật xèng, máy Roulette, máy baccarat điện tử, máy Blackjack điện tử, máy sicbo hay tài xỉu, máy đua ngựa hay máy đánh mạt chược, máy chơi poker.

Các nghi phạm tham gia đánh bạc - - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Tuy nhiên tất cả các loại máy trên đều phải tự động hoàn toàn và không có sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp.

Dưới danh nghĩa Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế, Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera.

Người này còn thuê, điều hành nhóm nghi phạm gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc.

Trong đó các nghi phạm được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi đánh bạc.

Cạnh đó còn thực hiện chia bài, tính điểm, thu, trả chip thắng thua tại các bàn cho khách (đại diện nhà cái) và được trả lương theo tháng, hưởng tiền tip từ khách đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ