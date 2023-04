Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 100 tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề.

Trước đó, vào đêm ngày 14/4, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai đồng chủ trì với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triển khai 17 tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiến hành áp sát, đột kích các điểm, bắt giữ và khống chế kịp thời 16 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tại các tỉnh phía Bắc; 13 đối tượng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tạm giữ 664.247.000 đồng tiền mặt, 2 ổ cứng, 40 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 3 xe mô tô và một số tang vật khác.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lực lượng chức năng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày 14/4 là khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan Công an cũng xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến hơn 100 tỷ đồng.



Tác giả: Phan Tuyết - Hồ Hưng

Nguồn tin: cand.com.vn